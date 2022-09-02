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Kafası karışık lider

GARBAÇOV üzeri­ne derinlemesine tartış­ma yapmamız şart. Kaba sosyalizm tartışmasının ülkemize bir yararı olmaz.

Başlayabilirim:

Bir lider/Garbaçov, dünyanın en büyük gücü Sovyetler Birliği'ni bu kadar hızlı biçimde na­sıl sona götürdü?

Öyle ya:

Aynı dönemde/1980'ler­de Çin, Deng'in dörtlü modernizasyon ile dünya devi olurken, Garbaçov ile aynı yola giren Sovyetler Birliği hızlıca neden çöktü?

Şu olabilir mi:

-Deng, Mao'dan- Mao­izmden kopmadı.

-Garbaçov, Leninizm­den koptu. İnşa edici/ku­ran Stalin'den nefret etti.

-Deng, devrimcilikten vazgeçmedi.

-Garbaçov, her fırsatta Marksist Leninist oldu­ğunu söylese de özünde ideolojisizdi; bakış açısı yoktu.

Aklı selim Deng, ba­şarılı Atatürk stili bü­yük reform yaparken, Garbaçov Batı'yı hoşnut edecek ıslahatçılık ile yetindi.

Deng'in tarihinden ders alacağı “Çin'in Ata­türk'ü” Sun Yat-Sen'i vardı.

Garbaçov tarihine dö­nüp bakmadı bile. Kurtu­luşu Batı kaynaklarında aradı. Kuşkusuz eline No­bel Barış Ödülü verili­verdi! Hele… ABD onun için ödül yarattı: Ronald Reagan Özgürlük Ödülü. (Garbaçov bu ödülü alırken CIA, Latin Amerika'da darbeler-kat­liamlar yapıyordu!) Ki ABD tarihinin en sağcı iktidarı Garbaçov'u öv­mekten geri durmadı.

Batı, Garbaçov'u 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük devlet adamı olarak gördü! ABD bası­nı, 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında sürekli Garbaçov'u “de­mokratik sosya­list” diye övdü.

TIME dergisi “vizyo­nerliği” sebebiyle onu “On Yılın Adamı” olarak seçti! Neler neler, Gram­my Ödülü bile verildi!

Bunları yazıyorum ki, Batı için ne yaparsa­nız değerli olursunuz, ödüller alırsınız anlayın!

DÜNYA SOLUNU DA BOZDU

Sovyetlerin hızlı çö­küşün bir başka sebebi de Garbaçov'un lider­lik özelliğiydi:

Deneyimsizdi. Ciddi bir süreçten geçmeden –“yaşlı yöneticiler çabuk ölüyor” diye- Sovyet yöneticisi/Bi­rinci Sekreter oldu. Oysa:

Karar alamayan veya zor kararları erte­leyen bürokrat kafalı yöneticiydi. Pek bir liderlik karakteri yoktu.

Neredeyse kesinlikle bir politikacının kişisel felsefesinden ziyade, ne söylenmesi gerekti­ğine dair anlayışı vardı. Aksi takdirde siyasi olarak hayatta kalamayacağını düşünüyordu. Bilinir ki; büyük yüksek karar alamayan kendini lider olarak yetiştiremez. Hep sorular ile konuştu. Çünkü yanıtı kendi de bilmiyordu!

Garbaçov, reformları nereye götürebileceğini anlamadan hızlıca hare­kete geçti. Perestroyka­nın Sovyetler Birliği'nin yıkımına yol açacağını asla düşünemeyen bir çapsız yöneticisiydi çünkü… Aslında bu gerçeği Sovyet yönetimi dışında herkes görmeye başladı. Hu­meyni bile hayatında ilk kez bir başkana el yazı­sıyla mektup yazdı: “Gel Müslüman ol, ülkeni şeriat ile yönet!”

Garbaçov İslamı seçmedi ama “Marksizm-Leninizm” diye diye sadece ülkesini değil dünya solunu da bozdu, dağıttı. (Bizde de “Atatürk” diye diye de neler yapmadılar ki?)

Marksist Leninist ol­duğunu söyleyen Gar­baçov temel açılımı salt ekonomi üzerinde yoğunlaştırdı. Ve “çö­züm reçetesi” (yeniden yapılandırma) -durgun­luk/ stagnation/ zastoy gibi- kavramların tercü­mesiyle IMF ve Dünya Bankası'ndan ithal oldu! Bu kafa “sosyalist röne­sans” yapabilir miydi? Çöküş bağıra bağıra “ge­liyorum” dedi…

MASKELİ ATATÜRKÇÜLER

Garbaçov, dönemin ne­oliberalizm ağzıyla konu­şuyordu:

Emperyalizm çağı bitti mi? Agresif- militarist- sal­dırgan olmayan emper­yalizm olabilir mi? Sorulara yanıt vermiyordu. Biliyoruz ki, soru yanıttır aslında…

Dilinde sürekli “detant­nik”/ yumuşama söz­cüğü vardı. Katı ilkeleri olmadığını dile getirdi hep. Hiç almadan verme taraftarıydı.

Çok dağıtmayayım…

Avrupa Ortak Evi'ni savunan Garbaçov, -dilin­den düşürmediği aslın­da kılıf olarak kullandı­ğı- Marksist Leninist nasıl kalacaktı?

Kendi tarihini reddeden bir lidere dönüştü. Ceha­letin yarattığı cüret­le Sovyet dış politikasını “çetecilik” ile suçlayacak kadar ileri gitti!

Sonuçta sosyalizmi iyi­leştirme gerekçesi sosya­lizmin ortadan kaldırıl­masına yol açtı…

Castro, “bu tiksindirici ihanettir” dedi. Ancak:

Batı'da popülaritesini hep yükselttiler. Kendi ülkesinde ise destekçisi hızla inişe geçti ve sonra da yıkılıp gitti.

Bu Sovyetler Birliği'nin tarihi.

Peki, biz bu yakın tarih­ten nasıl ders çıkaracağız?

Garbaçov örneği göster­di ki:

Aktörler değişebilir ama önemli olan gö­rüşlerin nasıl deği­şeceğidir. Görüşleri olmayanın görüşlerini değiştirmesi çok kolay oluyor çünkü!

Kafası karışık Gar­baçov'dan alınacak ders budur. Teorisiz/ prog­ramsız bakmak eksik bakmaktır.

Teori, geçmişe bakılarak inşa edilir.

Ülkemizde geçmiş ise, Atatürk'ün yoludur.