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O sorunun yanıtı

Kavram İngiliz Economist dergisi tarafından, 1933 ile 1937 yılları arasında Hitler'in bazı kamu mallarını satması ile ortaya çıksa da, tarihi Antik Yunan'dan Roma dönemine kadar uzanıyor: Özelleştirme…

Son kırk yılda hangi Avrupa ülkeleri kaç özelleştirme yaptı biliyor musunuz?

Türkiye 187… İngiltere 171… Fransa 72… Avusturya 33… İspanya 11… Portekiz 9…Yunanistan 9… İtalya 6… Almanya 5…

Avrupa dışından bazı örnekler vereyim; Hindistan 14, Suudi Arabistan 12, Japonya 9, Malezya 9, Rusya 7, Güney Kore 5, ABD 4…

Hayır, konuyu “özelleştirme şampiyonu” Türkiye'ye getirmeyeceğim! Dolaylı olarak değineceğim kuşkusuz! Fransa seçimlerini analiz etmeye çalışacağım…

Kimi “mürekkep yalamışlar” bile “Fransa gibi ülkede faşist Le Pen yüzde 42 oyu nasıl alır” diye soruyor? Oysa çok açık:

“Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” şiarıyla 1789 İhtilâli, 1848 Avrupa Devrimi, 1871 Paris Komünü gerçekleştirerek siyaset tarihini alt üst eden Fransa'daki seçim sonuçları şaşırtıcı mı?

Tarihi pek geriye götürmeyeyim; neoliberalizmin/ finans diktatörlüğünün tarih sahnesine çıktığı 1980'lere götüreyim sizi:

François Mitterrand, 1981'den 1995'e kadar görevde kalarak Fransa tarihindeki en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan solcu politikacıydı…

Mitterand, uluslararası ilişkilerden ekonomiye kadar seçim vaadi 110 maddelik programı hayata geçirmek için kolları sıvadı.

NEYDİ BU PROGRAM

Mitterrand'ın istihdam ve üretimle ilgili programından bazı örnekler vereyim:

-Dokuz sanayi grubunu kamulaştırmak…

-Sendikaların kamu yönetimlerine katılmasını sağlamak…

-Sanayi ve tarımsal gelişmeyi büyütmek için ithalata daha az bağımlı olmak…

-Kamu bankaları tarafından sunulan finans kağıdı “Livret A” ile yıllık gelirleri vergilendirmeyerek; hem tasarrufu artırıp, hem de buradan toplanan paraları küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi olarak vermek…

-Merkez Bankası'na kısıtlı para politikası uygulatmak…

-Tarım-sanayi politikalarında köklü programlar…

-Temel mallar üzerinden katma değer vergisini sıfırlamak…

-Süpermarketlere denetim getirmek…

-Asgari ücret- işsizlik- emeklilik maaşlarını artırırken servet üzerinden “dayanışma vergisi” almak…

-Düşük gelirler üzerindeki doğrudan vergilendirmeyi azaltmak, ucuz konut kredisi vermek…

-Çalışma süresini haftalık 35 saate indirmek…

Halkın sağlık, eğitim, posta hizmetleri gibi kamuya erişimini kolaylaştırmak için ilk etapta 210 bin iş yaratmak…

Yoksul çocukların nitelikli öğrenim alması için eğitimde köklü reform yapmak…

Ucuz sosyal konutlar, kreşler yapmak…

Uzatmayayım: Mitterrand, “güçlü devletle refahı tabana yayma” programını sürdürdü. Yaptıkları özünde; sosyal devleti- kamuyu güçlendiren “karma ekonomi”/ Keynesyen politikalarıdı…

SOLUN KAFASI KARIŞTI

Tartışılmaz gerçek var:

Sovyetler Birliği'nin yıkılışıyla -dünya sol teorilerin kaynağı- Fransa solu da büyük darbe aldı. Mitterrand'ı iktidarda tutan, 14 yıllık sosyalist, komünist, sol radikal ittifak paramparça oldu.

SB'nin yıkılışıyla Avrupa'ya artık Amerikan ekonomisinin yarattığı neoliberalizm hakim olmaya başlıyordu. Sandığa yansıması gecikmedi; 1995 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sosyalistler/ L. Jospin ilk turda yüzde 23.3 ile birinci olsa da, ikinci turda -Paris Belediye Başkanı- J. Chirac yüzde 52,5 ile kazandı.

10 yıl geriye sarayım:

Chirac, 1986'da başbakan olduğu dönemde -İngiliz ve Amerikan neoliberallerinden esinlenen programıyla- özelleştirme dalgası başlattı. Hükümetinin iki

yılında -300 yıllık cam üretici Saint Gobain başta olmak üzere- 11 özelleştirme yaptı.

Fransa'da özelleştirmeler -İngiltere'de olduğu gibi- genel grevlere sebep olsa da Chirac programını aksatmadan sürdürdü. Mısır'da “Nasır millileştirdi” diye savaşlara sebep olan enerji sektöründeki 130 yıllık Süveyş kanalı şirketini /Suez'i bile özelleştirdi!

Chirac'dan sonra sol hükümet başbakanları M.Rocard, E. Cresson, E. Balladur, L. Jospin 1990 ile 2000 arasında 21 özelleştirmeye imza attı.

Chirac'ın ekonomik yıkımında kurtuluş için Fransızlar, Mitterrand'tan sonra sosyalistleri/F. Hollande'yi 2012'de tekrar cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsa da neoliberalizmin saltanatı sürdü: 12 özelleştirme yaptı Hollande!

Ardından sağcı Sarkozy, solcu Macron ile neoliberalizm/ finans ekonomisi hız kesmeden sürdü gitti. Sonuçta:

Bu ekonomi-politik; bir avuç “kağıt oyuncusunu”/ finansçıyı çok zengin yaparken, üretici büyük kesimleri yoksullaştırdı. Sosyal devletin en güçlü kalelerinden Fransa orta sınıfı çöktü.

Le Pen, oyları nereden aldı sanıyorsunuz?