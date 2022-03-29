Özür dileyin
İkinci Dünya Savaşı dünyayı kasıp kavuruyordu.
Tarih: 12-17 Ağustos 1942.
İngiliz Başbakan Winston Churchill, ABD'nin Sovyetler Birliği Büyükelçisi W. Averell Harriman ve Josef Stalin Moskova'da buluştu.
Stalin ısrarla tek cümle kurdu: “Türkiye savaşa sokulmalıdır.”
Churchill, Adana'da İsmet İnönü ile görüştü.
İnönü savaşta taraf olmayı reddetti.
Tarih: 28 Kasım-1 Aralık 1943.
ABD Başkanı Roosevelt, İngiliz Başbakanı Churchill ve Stalin Tahran'da buluştu.
Stalin ısrarla yine tek cümle kurdu: “Türkiye savaşa sokulmalıdır.”
Roosevelt ve Churchill Kahire'de İnönü ile görüştü.
İnönü savaşta taraf olmayı reddetti.
Tarih: 4-11 Şubat 1945.
Savaş bitmek üzereydi; Müttefik liderler Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Josef Stalin Ukrayna-Yalta'da buluştu.
Stalin'in gündeminde artık Türkiye'nin savaşa sokulması yoktu!
Ancak bu kez İnönü, Türkiye'nin Müttefikler yanında savaşa girdiğini 23 Şubat 1945'te açıkladı! İki ay sonra savaş bitti…
Şunu da eklemeliyim: İnönü'ye “savaşa gir” baskısı Almanya liderliğindeki Mihver ittifakından da geldi.
Sonuçta İnönü “aktif tarafsızlık” stratejisiyle ülkeyi savaşa sokmadı.
Bu özünde, Montrö'den Hatay'a uzanan Atatürk'ün, “silah ateşlemeden” kazandığı dış politika zaferlerinin bir devamıydı…
Bu genel özetin sebebi şu soruyu sormak:
AKP'YE TARİHİ TOKAT
Rusya-Ukrayna savaşında hangi siyasi partinin tavrı, İnönü'nün yukarıda yazdığım tutumuna benzer:
AKP/Erdoğan?
CHP/ Kılıçdaroğlu?
İYİP/ Akşener?
Ya diğerleri?
Evet, hangi parti bugün “aktif tarafsızlık” stratejisini benimsiyor?
Hangi parti NATO'nun öngördüğü tavırda olmaya pek istekli?
Bu soruların yanıtını siz verin. Benim gelmek-vurgulamak istediğim yer başka! Şudur:
İnönü'ye “Hitler hayranı faşist” dediler.
İnönü'ye “Savaş erkek işidir, ülkeyi savaşa sokmayan korkak” dediler.
İnönü'ye “Ülkeyi kıtlığa-ekmek karnesine mahkûm etti” dediler.
İnönü'ye “ayyaş” dediler.
İnönü'ye “vizyonsuz” dediler.
Etmedikleri-yapmadıkları hakaret kalmadı.
Peki iktidar merkezli bu çevreler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bugün neyi savunuyor?
Hangi tarafta yer alıyorlar?
Hangi stratejiyi benimsiyorlar?
Tek kelimeyle yazayım: Aktif tarafsızlık.
NATO/Batı baskısına rağmen Erdoğan başkanlığındaki hükümet, tarafsızlıktan taviz vermiyor. Aynı İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı'nda benimsediği “aktif tarafsızlık” stratejisini uyguluyorlar.
Yaa arkadaş! Hayat nasıl sizi/sizleri, yıllarca küçültücü-aşağılayıcı sözler sarf ettiğiniz İnönü çizgisine getirdi?
İnönü haklıymış demek ki…
Aktif tarafsızlık stratejisi doğruymuş demek ki…
“Ülkeler arasındaki itilaflara müdahil olma” tavrı doğruymuş demek ki…
“Komşularının iç işlerine burnuna sokma” tavrı doğruymuş demek ki…
Montrö Sözleşmesi doğruymuş demek ki…
CHP'YE NE DEMELİ
İşte Ukrayna-Rusya Savaşı bu tarihi gerçeği de ortaya çıkardı:
İktidarın İnönü'ye özür borcu var
Erdoğan'ın İnönü'ye özür borcu var.
AKP'nin İnönü'ye özür borcu var.
Ulus devlet düşmanı küreselleşmeci FETÖ ve liboş solcuların etkisindeki AKP'ye yıllarca şunu anlatamadık:
Atatürk'ten İnönü'ye o kuşak, koca imparatorluğun parçalanmasını yaşadı, bundan büyük vazife çıkardı, tecrübe sahibi oldu…
AKP/Erdoğan bu görmüş geçirmiş kuşağın deneyimlerinden dersler alacağına, sürekli önyargıyla hareket-hakaret etti. Ve sonuçta Irak, Suriye, Libya'da NATO baskısına boyun eğerek büyük hatalar yaptı.
15 Temmuz FETÖ darbesi, iktidarı/Erdoğan'ı kurucu felsefenin dış politika çizgisine getirdi. Hatalarından ders almışa benziyorlar; Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki “aktif tarafsızlık” tavrı bunun son örneği…
Öte yandan:
“İnönü'nün partisinin” Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ilk aklına gelenin NATO olmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? İkinci Dünya Savaşı'ndaki İnönü'nün büyük aklından-tecrübesinden bu partiye hiç mi miras kalmadı? Tarihi refleks bu derece mi kayboldu?
Dünyanın en büyük silah ihraç eden beş ülkesinden biri olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron bile “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” derken, CHP'nin, “NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız” demesi “tam teslimiyet” değil mi? Nerede “aktif tarafsızlık” stratejisi?
İnönü ne dedi:
“Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.”
AKP/Erdoğan bile dış politikadaki hatalarını düzeltmeye çabalarken, CHP'nin hâlâ küreselci liboş solcuların sözlerine sarılmasını nasıl yorumlamak gerekiyor?
CHP'nin de İnönü'ye özür borcu yok mu?