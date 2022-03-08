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Ukrayna göçmeni iki kadın

Bar, bugün Ukrayna'nın orta-batı bölgesinde küçük bir şehir…

Yıl, 1874.

Theresa Serber, Yahudi ailesinin yedi kız kardeşten biri olarak (o dönem Rusya'ya bağlı) bu kentte doğdu.

Rusya'da Yahudilere yönelik anti-semitik/pogrom şiddet hareketleri üzerine Serber ailesi 1891'de New York'a göç etmek zorunda kaldı. İşçi sınıfının, göçmenleri kaldığı Aşağı Doğu Yakası'na yerleştiler. Ki burası göçmen Yahudi merkeziydi ve sol hareketlerin kalesiydi.

Theresa Serber, 17 yaşında bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Bu sektörün yüzde 80'i kadın emekçilerdi.

Theresa Serber bir yıl sonra kadın işçileri örgütlemeye başladı; Bebek Pelerinciler Sendikası kurucusu oldu.

Ardından… Theresa Serber, (1869'da kurulan) Amerikan İşçi Federasyonu/Emek Şövalyeleri'ne üye oldu…

Ardından… Theresa Serber, sosyalizmin kadınları özgürleştirebileceğine ve fakat sosyalizmin de kadınların tam katılımı olmadan ayakta kalamayacağına inanarak, (1876'da kurulan) Sosyalist İşçi Partisi/SLP'ye üye oldu.

Ancak… Kısa süre sonra 1901'de kurulan Amerikan Sosyalist Partisi/SPA'ya geçti. Çünkü, SLP, kadın işçilere ulaşmak için hiç çaba göstermiyor, kadın sorunlarına çok az ilgi gösteriyordu. Ya yeni partisi?

“Kadın Sorununda Nerede Duruyoruz”, “Kadınların Kurtuluşu” gibi makaleleriyle yeni partisine de uyarılarda bulunmayı sürdürdü.

Keza:

İLK ADIM

Yıl, 1909.

Evet, Amerikan Sosyalist Partisi teoride cinsiyet ayrımcılığına karşı olmasına rağmen, pratikte kadınlar partide pasta yapan ve para toplayıcı olarak sınırlı konumlarda tutuyordu.

Theresa Serber, kadınları partiye çekmek için uygulama alanı olarak bir kadın örgütünün gerekli olduğuna inandı. Parti bünyesinde Kadın Ulusal Komitesi kurup, başkanı oldu.

Partisinin yayın organları; Sosyalist Kadın, İlerici Kadın, Uluslararası Sosyalist İnceleme ve (eşiyle kurucusu olduğu) New York Call gibi yayınlarda kadın sorunu üzerine makaleler yazmayı sürdürdü. Kitap yazdı: Grevdeki Tekstil İşçisinin Günlüğü…

Partiden yoldaşı yazar Jack London gibi sosyalistlerle eylemler yaptı. Kadın Ulusal Komitesi başkanı olarak, çalışan kadınlarla ilgili broşürler yazdı, kampanyalar yürüttü.

Ve Theresa Serber, her yıl Şubat ayının son Pazar gününün Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanmasını partisine kabul ettirdi. İlk kutlanan tarih, 28 Şubat 1909 oldu…

Bu aslında kadın hakları hareketinin odak noktası 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ilk doğum işaretiydi…

Danimarka- Kopenhag'da Ağustos 1910'da düzenlenen Sosyalist İkinci Enternasyonal toplantısından önce Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı düzenlendi. Teresa Serber gibi Amerikan sosyalistlerinden esinlenen Clara Zetkin gibi Alman delegeler herhangi bir tarih belirtmeden “Kadınlar Günü” kutlanmasını önerdiler. Ülkelerini temsil eden yüz kadın delege, kadınlara oy hakkı da dahil olmak üzere eşit haklar isteyen taleplere katıldı.

İlk kez 1914 yılında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Almanya'da düzenlendi

Aradan yıllar geçti:

SON ADIM

Beata Pozniak, Amerikalı aktris, film yönetmeni, şair, ressam…

Ailesi Ukrayna göçmeni.

1980'lerin sonlarında ABD'ye gelen Pozniak, hükümetin Dünya Kadınlar Günü'nü tanımasını sağlamak için kampanyalar başlattı. Oldukça başarılı oldu. Ki, o günler artık Soğuk Savaş'ın bittiği dönemdi ve ABD yönetiminde sosyalist fobi/korku kalmamıştı! Yıllardır “sosyalistlerin günü” olarak bildikleri anlayışı değiştirdiler:

Amerikan Kongresi, 8 Mart 1994'te Dünya Kadınlar Günü'nü; ve o günün tatil olmasını kabul etti. Yani:

Theresa Serber'in çabasından 85 yıl sonra kadın emekçiler günü ABD tarafından da resmen kabul edilmiş oldu.

Kadın haklarının daha fazla tanınmasını sağlamak için halen didinen popüler isim Pozniak'a, ABD'de farkındalık yaratma ödülleri verilmeye devam ediliyor. Ama bir diğer Ukrayna göçmeni Theresa Serber adını -kuşkusuz sosyalist olduğu için- anan/ hatırlayan olmuyor…

Başta Theresa Serber olmak üzere Dünya Kadın Emekçiler Günü'nü yaratan devrimci kadınlara teşekkür eder, tüm kadınların bayram gününü kutlarım…

Theresa Serber'in Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkması gibi tüm kadınların da bugün meydanlarda “savaşa hayır” diyeceğinden eminim…