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Yazmam zor

İnsanoğlu “gelecekte neler olacak” sorusuyla hep ilgilidir.

Yıl biterken “burçları okuyan” astrologlar revaçta oluyor! Çok yerde okuyorum; 2023'te neler olacağını söylüyorlar! Geçen yıl için ne demişlerdi acaba? Bunu yazan yok…

Geçen yıl 31 Aralık'ta, 2022 tahmini yazarken demiştim ki:

-“Yıldız haritasına bakarak sizlere Türkiye'de ve dünyada neler olacağını söyleyemem. Ne kehanette bulunacak doğal güçlerim var, ne de kişilerin horoskopuna/doğum haritasına bakıp değerlendirecek yeteneğim. Müneccim değilim; 35 yıllık gazetecilik tecrübemle tahminlerde bulunacağım. Ki bunu yapmak risklidir: Siyasi ekonomik gelişmeler Türkiye'de daima sürpriz sonuçlara sebep olduğundan geleceği öngörmek güçtür. Diğer yandan düşüncelerini apaçık yazan biri oldum hep…”

Ve 2022 yılında neler olacağına dair öngörülerimi yazdım. Hangileri doğru ya da yanlış çıktı bakalım:

★★★

-Sürekli muhalefet tarafından dile getirilse de 2022'de erken seçim olmayacak. İktidar, iktisat krizine yönelik açıkladığı “reçetesinin” sonucunu görmek isteyecek…

-Siyaset gündeminin başlıca konusu cumhurbaşkanı adayları olacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı özellikle CHP içinde hararetle tartışılacak. Aday olmayacak, “cumhurbaşkanı adayımızı koruma maksadıyla kalkan oldum” diyeceğini düşünüyorum…

–AKP içinde örtülü “Erdoğancılar-Soylucular” çekişmesi giderek sertleşecek. Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ı kasıtlı olarak yanılttığı gibi benzeri iddialar sıklıkla dile getirilecek! Soylu'nun “öfke kontrolü” tartışılacak…

-AKP-MHP ittifakı sorun çıkmadan sürecek…

-Yaklaşan seçimler nedeniyle siyasetin dili hayli sertleşecek. Tansiyon daha da yükselecek. Sık soruşturmalar açılacak, hapishaneler gündemden düşmeyecek…

-Anayasa Mahkemesi, HDP konusunda üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadığı için parti kapatılmayacak ama Hazine gelirlerinden mahkum edecek ve dava konusu olan 451 kişinin tamamı hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirecek…

-PYD bölünecek, eski PKK kadroları Rusya ile hareket edip Şam yönetimiyle uzlaşacak.

-Solda, TİP liderliğinde yeni ittifak kurulacak. CHP'den ayrılan üç-dört milletvekili bu ittifaka katılacak…

-“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” isteğiyle Davutoğlu ve Babacan Millet İttifakı'na katılacak…

-İktidar, Anayasa değişikliğini erteleyecek…

★★★

-Türk dış politikasının ana konusu Rusya-Ukrayna krizi olacak. ABD/Biden iktidarının tavrı Türk dış politikasında belirleyici rol olacak. Türkiye-Rusya ilişkileri daha da yakınlaşacak. ABD'de ara seçim olduğundan Biden'ın Erdoğan ile yumuşaması zor görünüyor…

-Suriye gündemden düşecek, ılımlı mesajlar verilecek…

–Mısır, BAE ve İsrail gibi ülkelerle ilişkiler normalleşecek. Bosna Hersek sorunu Türk dış politikasında daha çok konu edinecek…

–Fransa (yapılacak ülke seçimi) yüzünden AB ilişkilerinde düzelme olamayacak. Avrupa'nın Türkiye'ye üstten bakan kibirli tavırları ilişkileri daha soğutacak…

-Küreselleşme tahribatının her geçen yıl artması sonucu 2022 yılında ülkeler arası bağlar zayıflayacak her ülke içe kapanacak…

Türk ekonomisine gelirsek:

-Faiz indirimi devam edecek…

-Sanayileşme yüzde 9 oranında büyüyecek. Lüks ithalat ürünlerinde büyük düşüş yaşanacak.

Devlet yatırımları, eğitimden ulaştırmaya azalırken, tarımda artacak. Cari açık azalacak…

–Olağanüstülük yaşanmazsa dolar 10'un altına düşmeyecek, 15'in üstüne çıkmayacak!

-Pandemi ile düşen turizm gelirleri hayli artacak. Bunda Nisan ayı itibarıyla COVID-19 ve varyantlarının etkisini kaybetmesi rol oynayacak…

Umarım 2022 yılı herkes için güzel geçer…

★★★

2022 yılı öngörülerim bunlardı…

Başarılı ya da başarısız mıyım takdir sizin… Yazdığım gibi bu tür ekonomi-politik tahminler bizim gibi istikrarsız ülkelerde zordur.

Peki ya 2023?

Çok belirsiz, yazmak güç…