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Ne olursan ol gelme!..

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, Türkiye'deki yabancı üniversite öğrencisi sayısını iktidar 300 bine çıkarmayı hedefledi. ‘Bizimkiler gidiyor, onlar da gelsin' fikri çok doğru bir yaklaşımdır. O vakit, ‘Memleket nere hemşerim?' diye gelene gidene sorup, ekonomiye, nüfusun demografik yapısına baskısını, ülkeye kazandırıp, kaybettirdiklerini çok iyi sorgulamayız. Dünyada uluslararası dolaşımda 1970'lerde 800 bin öğrenci vardı. UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre son 10 yılda bu sayı 2.1 milyondan 7 milyona çıktı. Uluslararası öğrencilerin, 4 milyonu AB ülkeleri, 1 milyonu Amerika olmak üzere tam 5 milyonu ekonomi, demokrasi, hukuk, insan hakları ve cinsiyet eşitliğinde gelişmiş ülkelere gitmeyi seçti.

MİLYARLIK PAZAR

Küresel öğrenci pazarı cirosu yıllık 300 milyar dolar. ABD, 1 milyon uluslararası öğrenci sayısı ve yılda 45 milyar dolar geliriyle pastadan en büyük payı alıyor. Türkiye, elbetteki bu 300 milyar dolardan payını almalıdır. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 16 bin 656 uluslararası öğrenci vardı. Dışişleri, MEB, Sanayi Teknoloji, Gençlik Spor, Sağlık, Kültür Turizm, Kalkınma, Ekonomi Bakanlığı ve YÖK, 4 yıl önce kafa kafaya verdi. İktidar, 15 yılda en fazla 48 bin öğrenci sayısına çıkabilmişti. Bu eşiği aşmak için Uluslararası Strateji Belgesi yayınladılar. Yabancı öğrenci sayısı 4 yılda rekor artışla 224 bine çıktı. Bir öğrenci gittiği ülkeye 40 bin dolar bırakır. Türkiye'de yabancı öğrenci sayısındaki artış, pazarında pay sahibi yaptı mı? Hayır!

BURS VEREMEZSİN

Türkiye, küresel öğrenci pazarından hâlâ kırıntı bile toplayamıyor. Niye mi? Çünkü Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ‘Türkiye Bursları' ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ‘YÖK Bursları', ‘Hükümet Bursları' ve Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Türkiye Diyanet Vakfı Bursu' gibi bir dizi bursla, üste para vererek yabancı öğrenci getirilip devlet üniversitelerinde bedava okutuluyor. İçlerinde kendi imkanlarıyla gelip vakıf üniversitelerine yıllık 15 ile 35 bin dolar ücreti cebinden ödeyip ulusal ekonomiye döviz girdisi sağlayanlar neyse ki var. Uluslararası öğrenci sayısı 2030'da 10 milyona ve öğrenci pazarının büyüklüğü de 500 milyar dolara çıkacak. Gelişmiş ülkeler, çoktan bu hesaba göre stratejik planlarını yaptı.

TÜRKLER KAÇIYOR

Türkiye, oradan buradan topladığı 224 bin yabancı öğrenciyi ‘gururla' anlatmakla yetiniyor. Türk gençliğinin geleceği gitmemek üzere getirilen ümmetçi öğrenci transferleriyle işsizliğe savruluyor. İnsani, vicdani, demokratik ve ekonomik özgürlükler için bir daha dönmemek üzere Amerika ve AB ülkelerine okumaya giden Türk öğrenci sayısı lise seviyesine indi. Beyin göçü son 3 yılda yüzde 70 arttı. Yurt dışına üniversite okumaya 5 yıl önce 40 bin Türk öğrenci giderken, şimdi yılda 300 bin öğrenci akın akın ülkeden gidiyor. Türkler hangi ülkelere gitti? ABD'ye 9 bin 354, Almanya'ya 8 bin 494, İngiltere'ye 3 bin 710 Türk öğrenci gitti. Türkiye'ye nereden geldiler?

GELENLER GİDENLER

Gelenlerin listesi: Suriye 38 bin, Azerbaycan 21 bin, Türkmenistan 18 bin, Irak 9752, İran 8776, Afganistan 7517, Somali 6104, Yemen 4386, Filistin 3145, Pakistan 2386, Nijerya 2208 diye uzadıkça uzuyor. Türkiye'den demokratik ülkelere gidenler gibi, demokrasisi Türkiye'den de sıkıntılı Cibuti, Somali, İran, Irak, Afganistan gibi ülkelerdeki gençler de buraya geliyor. Amerika'dan 754, Avusturya'dan 576, Fransa'dan 377, İngiltere'den 250 ve Belçika'dan 171 öğrenci üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldi, gidecek. Türk hekimlerine, “Gidiyorsa, gitsinler” diye kapı gösterenler, Türkiye'ye getirdikleri bu 224 bin yabancı öğrenciden 1542'sini devlet üniversiteleri tıp fakülteleri olmak üzere 3 bin 534'ünü tıpta okutuyor.

ÜMMET İPOTEĞİ

Anadolu'nun ortasında Türklerden çok Suriye, Afgan, Somali, Kenya ve Tanzanyalı öğrenciler, nüfus yapısını kaçınılmaz değiştirecek. Dumlupınar Üniversitesi yabancıya 9 bin 806, Türklere 9 bin kontenjan açtı. Yine Dokuz Eylül'de Türklere 11.7 bin, yabancıya 10.5 bin kontenjan verildi. İngilizce eğitim yapılan Boğaziçi Üniversitesi'nde ise 2 bin 213 kontenjanından 12'si yabancıya ayrıldı. Boğaziçi, 215 üniversite içinde 0.5 yabancı kontenjanıyla yabancı öğrenci sayısında sonuncudur. Hazine'den bu yıl 135 devlet üniversitesine 57.7 milyar lira aktarıldı. Milletin parasıyla ‘burs' adı altında üste para verilip yabancı öğrenciler devlet üniversitelerinde parasız, pulsuz, sınavsız okutulamaz. Üniversite mezunu işsiz sayısı 3 milyonu geçen Türkiye'nin, Cibuti'den Somali'ye, Malezya'dan Katar'a yabancı öğrencileri ümmetçilikle, “Ne olursan ol, yine gel” diye toplama lüksü yoktur!