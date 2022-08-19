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İşte ideal hayat!..

Fizik dehası Albert Einstein, 1922 yılında akademik çalışmalar için Japonya'ya gitmişti.

Orada 1921 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandığını öğrendi.

Bu haberi aldığı gün, kaldığı İmperial Hotel'de kendisine hizmet eden bir çalışana bahşiş vermek istedi. Ancak Japonya'da bahşiş kültürü yoktu.

Bahşiş vermeyi bazen hakaret gibi kabul ederlerdi.

Görevliye, “Nobel sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum ama bahşiş kabul etmiyorsunuz, o halde izninizle sizde bir hatıram olsun” dedi.

Otel odasındaki masasına oturup bir not yazdı.

Albert Einstein diye imzaladı ve “Bunu lütfen saklayın” dedi.

Japon emekçi bu notu ömrünün sonuna kadar sakladı.

Öldükten sonra yeğeni olduğu öne sürülen bir kişi, onu 2017 yılında Kudüs'teki Winners Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkardı.

Einstein'in imzasını taşıyan pusula 1 milyon 560 bin dolara satıldı.

Einstein şu cümleyi yazmıştı;

“Mütevazı bir hayat, başarı peşinde koşmanın neden olduğu huzursuz bir hayattan daha çok mutluluk verir!..”

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Bu cümleyi gerçekten anlamanın değeri, bu paradan daha fazladır!..

Zira mutluluk peşinde koşarak mutlu olunamaz. Mutluluk aranmaz, anında yaşanır. Bazen mutluluğun anısı bile mutluluk vermez!..

Belki iyi bir yatak satın alabilirsiniz ama yastığa başınızı koyar koymaz daldığınız huzurlu ve deliksiz bir uykuyu satın alamazsınız!..

Belki çok pahalı bir villa, hatta malikaneye sahip olabilirsiniz ama mutlu bir yuvayı parayla kuramazsınız!.

Mark Twain'in dediği gibi:

“İyi arkadaşlar, iyi kitaplar, başınızı yastığa koyunca sizi uyutan iç huzuru dolu bir hayat ve hiç eksilmeyen bir vicdan… İşte ideal olan…”