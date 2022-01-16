Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Hayırlısıyla biten maç

Ocak ayının ortasında Sivas deplasmanı… Şampiyonluk yarışı veren takımların ‘şu maçı hayırlısıyla bir atlatsak’ dediği maçlardır. Uçaktan indiğiniz anda yüzünüze vuran soğuk maça ısınmayı gerçekten çok zorlaştırır. Bu çerçeveden bakılınca Trabzonspor için gerçek anlamda oynayamadığı bir maçın üzerine 1 puan yazmak son derece kıymetlidir.

Lider için maçın 2 önemli faktörü vardı; birincisi beraberlik golünü ilk yarıdan bulma şansı, ikincisi devreden sonra başlayan müthiş kar yağışının getirdiği şanssızlık. Abdülkadir’in tam vaktinde gelen golü ikinci yarıya kalsa skoru yakalamak çok daha yıpratıcı ve imkansız hale gelebilirdi.

KADİFE KUMAŞINI KORUMAYA ALDI

Nwakaeme’nin yokluğunda Ömür’ü solda izledik. Topla çok fazla temas edemese de Hugo’nun savunma arkasına bıraktığı müthiş pasın hakkını teslim etti. İkinci yarıda kar yağışı nedeniyle zeminin ve hareket kabiliyetinin ağırlaşacağını düşünen Abdullah Avcı kadife kumaşını koruma amaçlı dışarıya aldı. Yerine, uzun topa dönecek oyunda geniş alan koşusunu iyi yapan Yusuf Erdoğan’ı denedi. Nitekim 73’te yaptığı aşırtma çizgiden çıkarılmasa Yusuf hamlesi galibiyeti de getirebilirdi.

Kardan dolayı çizgilerin görünmez hale geldiği dakikadan itibaren Abdullah Avcı için maçı kazasız bitirme mücadelesi başladı. Tamamen ayakta kalmaya ve mücadeleye dönen oyun şekli kenardan Berat’ı istedi önce, sonra Hamsik’i sakatlığa kurban vermeden kulübeye çekti. Son olarak da Cornelius’u sahneden alıp önem sırasına göre aslarını kurtarmış oldu.

AVCI’NIN KIRMIZISI…

Evlatları kurtaran baba Avcı 90’da kendini kurban etti. Topa sahip olmanın zaten çok zorlaştığı sahada hakem Mete Kalkavan’ın ısrarla Sivasspor lehine düdükler çalması Avcı’ya kontrolünü kaybettirdi. Kendisine ait alanı aşınca da kırmızı kartla atıldı. O görüntü sakinliği ile tanıdığımız, bildiğimiz hocanın bu deplasmanda ne kadar stres yaşadığının göstergesiydi.

11.5 km ile takımı adına en çok koşan Visca’nın iştahı ne kadar yerinde görünse de üretkenlik açısından çok kötü bir performans izledik. Çok fazla top kaybı yaptı ve ilk maçına bu havada çıkmanın talihsizliğini yaşadı. Haftaya Trabzon’da Nwakaeme’li oyunda çok daha coşku yaratacak dinamiğe ihtiyacı olacak.

Kabul edelim ki karlı zeminde futbol ölüyor. Bir yerden sonra kör dövüşüne dönüyor o oyun. Trabzonspor bu kör dövüşünden 2 puan kayıpla çıkma kredisini kullandı. 8 günde oynanacak 3 maçın ilkinde oyuncu kaybı vermemek artı olarak yazılır ama Avcı’nın yokluğu nasıl yansır onu kestirmek zor.