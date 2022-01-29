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Abdullah hocanın zirve avı

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile yazıma başlamak istiyorum. Trabzonspor uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonluğa çok yakın gözüküyor. En yakın rakibi Konyaspor'a önemli bir puan farkı atan bordo mavili takımın başarısındaki en büyük pay sahibi, geçen yıl Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'dır. Abdullah hocanın şampiyonluğa susamış ruhu, Trabzonspor'un kalbi ile buluşunca ortaya da bu büyük zirve başarısı ortaya çıkmış oldu. Abdullah Avcı yıllarca çalıştırdığı Başakşehir'i hep şampiyonluğu kovalayan takım hüviyetinde bulundurdu. Hayata geçirdiği büyüttüğü Başakşehir takımı, kendisi başka bir takıma gitmesine rağmen Okan Buruk hoca ile yani başka bir teknik direktörle şampiyon olmuştur. Kuşkusuz bu başarı Avcı'nın hanesine açık bir şekilde yazılmıştır. Bir dönem Milli Takım'ımızı çalıştıran Abdullah Avcı, son Galatasaray maçındaki galibiyeti de yaptığı taktik anlayışı ile gerçekleşmiştir. Oyunu çok iyi okuyabilen başarılı teknik adam kalan maçları da kazanarak büyük başarıya hazırlanıyor. Kar yağışı geçtiğimiz hafta tüm yurdumuzda nerdeyse her yerde devam etti. Kar yağışı pazartesi beni de vurdu ve araçta 20 saat mahsur kaldım. Ekranlarda sürekli yapılan anonslara kulak vermeyen sürücüler, kullandığı lastiği bu koşullara elverişsiz olan araçlar, tüm uyarılara rağmen trafiğe çıktılar. Kar lastiği, zincir, çekme halatı, takoz gibi gerekli ihtiyaçları aracında bulundurmayan araçlar trafiği saatlerce kapatmış oldular. Bir taraftan pandemi ekonomi derken, gerçekten stresli günler geçiriyoruz. Sömestr başladı. Biraz daha sakin trafik beklerken bu seferde kar vurdu. Mesut Yar'ın Star TV ve NTV'de ortak yaptığı çok başarılı haber programı 25 izlenme paylarına çıkarken işe gideceklerde vazgeçip evlerinde sıcak sıcak oturdular. Son olarak hayat pahalılığın olduğu şu günlerde evlere gelen inanılmaz elektrik faturaları herkesin ilk gündem maddesi… Özel sektöre geçen elektrik şirketlerinin bu işe çare bulmaları şart. 1 aylık elektrikli soba yakıp, klimalarını çalıştıranlar faturalarını binlerce lira görünce duvara çarpmış gibi oldular. Bu zedelerden biri de benim. Sevgi ile kalın…