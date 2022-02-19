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Avcı zirvede yalnız kaldı

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile yazıma başlamak istiyorum. Trabzonspor uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonluğa çok yakın gözüküyor. En yakın rakibi Konyaspor karşısında geçen hafta önemli bir galibiyet alıp aradaki puan farkı açıp zirvede yalnız kalan, bordo mavili takımın bu büyük başarısında en büyük pay sahibi geçen yıl Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'dır. Abdullah Hoca'nın şampiyonluğa susamış ruhu, Trabzonspor'un kalbi ile buluşunca ortaya da bu büyük önemli zirve başarısı ortaya çıkmış oldu. Avcı yıllarca çalıştırdığı Başakşehir'i hep şampiyonluğa çok yakın takım kimliğine büründürdü. Başakşehir takımı, kendisi başka bir takıma gitmesine rağmen, başka bir teknik direktörle şampiyon olmuştu. Kuşkusuz bu başarı Abdullah Avcı'nın hanesine 2 yıl evvel açık ve net bir şekilde yazılmıştır. Bir dönem milli takımımızı çalıştıran Abdullah Hoca son Konyaspor maçındaki galibiyeti de yaptığı taktik anlayışı ile çok rahat gerçekleşmiştir. Oyunu çok iyi okuyabilen başarılı teknik adam yaptığı olumlu ara transferlerle çok büyük ivme yaptı. Süper Lig'de kalan maçları da kazanarak büyük başarıya, şampiyonluğa hazırlanıyor. Rotamızı ekrandaki dizi mücadelesine çeviriyoruz. FOX'un yeni dizilerinden ‘Mahkum' başarısını sürdürürken pazar akşamları Kanal D ekranında yayınlanan ‘Yargı' dizisi de bir hayli iyi gidiyor. Programımızın çekimleri için gittiğimiz Manisa'nın Demirci İlçesi'ne bağlı Ören Köyü'nde farklı duygular hissettik. Köyün hanımları her şeyi kendileri yapıyor. Yaşam tarlasının dingin yüzüdür köylerimiz. Kutsal ekmeğin el marifeti, köylerde hanımlar tarafından yapılıyor. Büyük şehir nazirelerinden uzak bir felsefe, mutluluk rüzgarının sessiz yüzüdür köylerimiz. Kah kuş sesleri kah horoz merhabaları, derenin akan sularının coşkusu ile birleşir. Meyve ağaçların bu mevsim kurumuş dalları, umutla bekler baharın verimli sıcaklığını ve hasat zamanını. Umut türküsüdür köyün dik duruşu. Büyük şehirlerdeki yorgun uzun binalar, çatlamış asfaltların kalıntıları içimize monoton bir sıkıcılık verirken, köy ortamlarının doğal pırıltıları içimize ışık saçıyor. Sevgi ile kalın…