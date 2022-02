PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük maç yarın

Sevgili okuyucularım, ‘Arka Sokaklar' her bölümüyle konuşuluyor. Dizi her hafta verdiği sosyal mesajlar ile farkını ortaya koyuyor. 16 yıldır ekranların en çok izlenen dizilerinden olan ‘Arka Sokaklar' cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başarırken, toplumsal olaylara gösterdiği hassasiyet ile fark yaratmaya devam ediyor. Ailenin toplumdaki önemini her bölümde izleyicisine aktarmayı görev haline getiren ‘Arka Sokaklar' her hafta sosyal sorumluluk adına da birçok önemli konuya değiniliyor. Günümüzün en büyük sorunlarından olan kadına şiddet, cinsel istismar vakaları ve her türlü bağımlılığa karşı gösterilmesi gereken mücadele işlenen başlıklardan sadece birkaçı… Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın yer aldığı dizi toplumsal konulara verdiği mesajlar ile daha çok sezonları görecek gibi duruyor. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Zirvedeki Trabzon en yakın rakibi Konya'yı evinde ağırlıyor. 1 maç fazlasıyla 11 puan önde olan borda mavili ekip her şeyiyle maça hazır. Biletler geçen hafta tükendi. Büyük coşku var Trabzon şehrinde… Yarınki büyük maç için saatler sayılmaya başlandı.

Süper Lig'in adeta kader maçı da diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Göztepe-Altay maçına Göztepe'nin yeni yaptırdığı Gürsel Aksel stadına gittim. Adeta tiyatro salonu gibiydi. Göztepe'nin stadı muhteşem keyifli bir seyircisi olmasına rağmen Altay 2-0 kazanarak önemli bir 3 puan kazandı. Ezeli İzmir rekabetinden çok kârlı çıktı. Göztepespor muhteşem seyircisinin önünde hem panik yaptı hem de girdiği çok önemli fırsatlardan yararlanamadı. Maçın hakemi sözde bir penaltı pozisyonuna vara 2 dakika sonra gidip penaltı noktasına gidince maçın seyri de değişmiş oldu. Aynı hakem 2 net Göztepe lehine penaltı pozisyonunu es geçince maçında kaderi bu şekilde belli oldu. Spor ekranının bana göre müthiş insanı Emre Tilev Radyo Gol'de program yapıyor. Perşembe sabahı 08.30'da bağlanan Emre ile keyifli bir radyo sohbeti gerçekleştirdik. Sevgi ile kalın…