Dizi rekabeti

Sevgili okuyucularım, Kanal D ekranında yarın akşam ‘Yargı' dizisi yayınlanacak. ‘Yargı' başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık cazibesi her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış açısı ivmeli bir şekilde sürü­yor. ‘Yargı' çok başarılı giderken, ‘Arka Sokaklar'da seyircisini hiç kaybetmeden yoluna devam ediyor. Her hafta topluma örnek eğitici öğretici konuları da empoze eden dizi aynı zamanda aksiyonun içine örneklik katarak muhteşem bir ini­siyatifle doğru rotalar sağlıyor. Dizi ekranı ile devam ediyoruz FOX'ta ‘Mahkum' dizisi zirveye demir attı. Güzel bir senaryo ile yürüyor. İlk bölümlerde, dizinin içindeki konu­ları FOX yönetiminin özel kararı ile reklamsız geçildiğinden izleyici­nin dizinin konu detaylarını daha çabuk anlamasına neden oldu… Anlaşılırlık diziye ivme kazandırır­ken girilmeyen reklamlarında zararı bu güzel reytinglerle çabuk çıkarılır hale geldi… “İş bilenin, kılıç ku­şanandır”. Tarz olarak hakikaten içinde birçok hedef kitle barındıran ‘Mahkum' dizisi abc-1 20 plus kategorisinde de kendini zirvede gösteriyor. Reklamcıların en çok baz aldığı bu kategori dizinin uzun yıllar süreceğinin göstergesi… On bir ayın sultanı mübarek ramazan günlerinde yine Nihat Hatipoğlu rüzgarı esiyor. Hiç bir zaman bu alışkanlık bitmiyor. Hatta üstüne koyarak gidiyor diyebiliriz. Sade­ce bir gözlemim sahur vaktinde periyodun biraz düşük seyretmesi. Periyod eskiden 14'leri bulurken şu anda 10'larda. Bu da orda yayın­lanan programların biraz ortala­ma reytingini düşürüyor. İzlenme payında düşüş olmamasına rağmen sıralamadaki yerleri biraz aşağı kayıyor. Gündüz kuşağında Show TV'de ‘Gelin Evi' ile Aslı Hünel bü­yük bir reyting süksesi gerçekleştiri­yor. Sempatik ile gündüz kuşağına yerleşen Aslı Hünel güzel sesinin yanına birde TV programcılığını koydu. Sevgi ile kalın…