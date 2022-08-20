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Diziler sezona iddialı girecek

Sevgili okuyucularım, Star TV'de ‘Duy Beni' adlı dizi yazın girmesine rağmen çok iyi bir seyirci kitlesi arkasına alarak yoluna devam ediyor. Dizi ekranından program ekranına geçiyoruz. Geçen yılın hafta içi her gün sabah kuşağının çok başarılı programı Sabahların Sultanı Seda Sayan bu pazartesi günü saat 10.00'da yeni yayın dönemine başlıyor. Ünlü sanatçının geçen yıl olduğu gibi yine çok iyi reytingler alacağını düşünüyorum. Spor ekranı ile yazımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe Austria Wien karşısında çok önemli 0-2'lık bir galibiyetle deplasmandan dönüyor. Tabii ki büyük bir avantaj elde etti. Böylelikle Avrupa'da UEFA kategorisinde sarı lacivertli takımın yolu bir hayli uzun gözüküyor. Bu sezon yeni oluşum, Fenerbahçe'ye büyük bir renk kattığı besbelli. Spor yorumcusu Ozan Zeybek'in ekranda Fenerbahçe ile ilgili iddialı yorumları doğru çıkmış vaziyette. Müzik ekranında ise yepyeni, tarzı sesi ile birlikte milyonlarca kitleyi peşinde koşturacak Baran geliyor. Ülkemizin bence en önemli müzik hocası İskender Paydaş, Baran'a sahip çıkması zaten sözlerimin de kanıtıdır. Duayen isim İskender Paydaş'ın aranjörlüğünü yaptığı, Baran Hazar'ın şarkısının adı ‘ABES' İskender Paydaş'ın moderatörlüğünü yaptığı Erkan Oğur klip yönetmenliğine soyunduğu dansına varana kadar çok profesyonel uluslararası dans eğitmeni ‘Sevgi Mavi'nin de hocalığını yaptığını da ifade etmek istedim. Son olarak ekonomi ekranına değinerek yazımızı sonlandıralım. Ülkemizin, Merkez Bankası 2021'in son aylarında yaptığı gibi faiz indirimini geçtiğimiz perşembe saat 14.00'de toplantıdan çıkan kararla bildiri. Böylelikle politika faizi 14'ten, 13'e düşürüldü. Döviz kurlarının haraketli olduğu bugünlerde ekonomistler, ekonomi ekranlarında görüşlerini dile getiriyorlar. Bu hafta TV ekranında yeni sezon başlarken yine iddialı yapımlar önemli maliyetlerle start vermeye hazırlanıyorlar. Özellikle oyuncuların afaki rakamlar dizi yapımcılarından istedikleri gözleniyor. Aslında tam tersi olması gerektiğini, dizi oyuncuların daha fedakar davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekran yöneticileri ve yapımcılar, saygıdeğer izleyiciye en iyisini verebilmek adına büyük bir uğraş sarf ediyorlar. Sevgi ile kalın.