Evlilik Hakkında Her Şey’den müjde

Sevgili okuyucularım, ilk bölümü 21 Eylül'de FOX'ta başlayan ‘Evlilik Hakkında Her Şey' final mi sezon finali mi yapacak merak edilen konular arasındaydı. Dizinin devam edeceğinin haberini, FOX Genel Müdürü Cenk Soner'den alıp siz değerli okuyucularıma ilk kez bu köşemden paylaşıyorum. Diziyi çok seven izleyicilere müjde olarak verdiğimi düşünüyorum. Yurt dışında satışları çok iyi giden dizinin reytingleri de çok başarılı gidiyor. Gökçe Bahadır'ın başrolünde oynadığı dizi kadın izleyicinin önemli dizisi olduğunu da ifade edebiliriz. ‘Evlilik Hakkında Her Şey', ‘Yasak Elma' gibi dizler FOX'un aslında doğru dengesidir. Majör çizgideki bu önemli yapımlar, kadın seyircilerin önemli beklediği dizi şeklindedir. Özellikle FOX Haber'in çok büyük bir şekilde erkek izleyiciyi kanala taşıması ile birlikte bu tarz sevilen kadın dizilerin başarılı şekilde denge oluşturduğunu da görebiliyoruz. FOX yönetimi çizdiği doğru rotada yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ve ‘Mahkum' için başladıkları haftalar çok özel yazılar yazıp, bu dizilerin birkaç bölüm sonrası zirveye oturacakların söylemiştim… ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ise karşısında ‘Destan' ve son iki senenin ekran yıldızı ‘Masumlar Apartmanı' olmasına rağmen dediğimiz gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Cevdet Arıcılar, Sumru Yavrucuk gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor. Gökçe Bahadır bu dizide ekran yıldızı olduğunu bir kez daha tescilledi. Senaryoda kendine uygun olunca hakikaten muhteşem oyun gücü sergiliyor. Oyunculuk kariyerini 2 yıl önce ‘Ufak Tefek Cinayetler' dizisi ile götüren güzel yıldız ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Bu güzel diziyi birkaç yıl önce başlayıp reyting rekorları kıran ‘Mucize Doktor' dizisinin yapım şirketi olan ‘MF Yapım' güzel bir şekilde yapıyor. Star TV'de on bir ayın sultanı mübarek ramazan günleri için yapılan ve her gün haber önünde yayınlanan, ‘Pelin'in Mutfağı' da başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Samimi sempatik tavırları ile Pelin, tarif ettiği yemeklerle mutfağında izleyiciye tebessüm ediyor. Sevgi ile kalın…