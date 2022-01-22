PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsmail Kartal ile gelen mutluluk

Sevgili okuyucularım, kar yağışı tüm yurdumuzda nerdeyse her yerde devam ediyor. Bu yazımı Kayseri Erciyes'ten yazıyorum. Burada aşırı derecede kar var. Ekranlarda sürekli yapılan anonslara kulak vererek, lastiği bu koşullara elverişsiz olan araçlar trafiğe lütfen çıkmasınlar. Kar lastiği, zincir, çekme halatı takoz gibi gerekli ihtiyaçlar araçta bulunsun.

Bir taraftan pandemi ekonomi derken, gerçekten stresli günler geçiriyoruz. Sömestr başladı. Biraz daha sakin trafik olsa bile yine de dikkat etmemiz gerekiyor.

Kanal D ekranında bu akşam ‘Yargı' yayınlanacak. ‘Yargı' dizisi başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık cazibesi, her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış açısı ivmeli bir şekilde sürüyor.

Gündüz kuşağının önemli yayını ‘Balçiçek İlter ile Sohbete Geldik' 4 haftadır yayınlanmıyor. Programın akıbetinin ne olduğu belli değil. Herhangi bir açıklama da gelmeden programın yayında olmaması merak konusu.

Her bir programın veya dizinin ayrı bir kitle seyircisi oluyor. Seyirci sevdiği ve beğendiği yapımların peşinde koştururken, bizlere de gelen maillerin içinde belli kitleler tarafından sevilen diziler ve programların yayında olmadıkları zaman, o kitleler tarafından açıklama istemeleridir.

Survivor All Star iyi başladı. Uzun yıllardır devam eden Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğündeki ünlü program, izlenilmeye devam ediyor.

Spor ekranı, Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-1 yenmesi ile canlandı. Sarı lacivertli takımın çiçeği burnundaki yeni teknik direktörü İsmail Kartal zor gelen galibiyetten sonra büyük sevinç yaşadı. Yıllardır bir türlü başarı istikrarını yakalayamayan Fenerbahçe 2022'de taraftarını daha çok mutlu edecek bir pozisyon sergiliyor. Özellikle İsmail Kartal'ın hırslı yapısı sarı lacivertli takıma başarı getirecektir.

Ekonomi ekranı ile yazımı bitirmek istiyorum. 20 Aralık'tan bu yana döviz üstünde ekranlarda değişik senaryolar ve konuşmalar yapılıyor. Dövizi ve doları ne kadar az anarsak o kadar popülerliği düşer. Doların artışı ile kaynaklanan zamları artık daha fazla istemiyorsak doları ağzımıza alıp sürekli konuşmaktan vazgeçelim.

Sevgi ile kalın……