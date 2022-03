PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Mart kapıdan baktırır

Sevgili okuyucularım, bol benzin zamlı ve inanılmaz yüksek gelen elektrik faturalı bir haftayı geride bıraktık… Ülkemizde 10 Mart 2020'de başlayan pandemi geçtiğimiz 10 Mart'ta ikinci yılını doldurmasına rağmen dünyada ve ülkemizde azalacağı yerine vaka sayısı da çoğaldı. Aşılarımızı olmamıza rağmen yine de çok dikkatli olmamız gerektiğini her an bilmemiz gerekiyor. Pandemiyle birlikte ekonominin getirdiği ağır yük elektrik faturaları ve dünyadaki petrol sıkıntısı her ülkeye büyük oranda yansıdı. Yazlık yerlerde yaşayan vatandaşlar doğalgaz olmadığından soğuktan korunmak için elektrikli soba ve klimaya yüklendi. Evlerinde 4 bin 5 bin faturaları gördüler. Soğuk hava yurdumuzu sarmış durumda… İstanbul ve çoğu şehrimizde kar yağışı var. Tüm zorlu koşullar ile uğraşırken, komşu ülkeler Ukranya – Rusya Savaşı da devam ediyor. Pandeminin üstümüzde bıraktığı zor koşulların bitmesi dileği ile rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu neredeyse cebine koymuş Trabzonspor İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk oldu. 18'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor karşısında muhteşem bir futbol oynadı. Fenerbahçe'de Mert Hakan sahanın yıldızıydı. Sarı lacivertli takıma hayati puan ve beraberlik kazandıran golün asistini yapan Mert Hakan maç boyunca topu taşıdığı kanattan 3 tane net gol pozisyonu asistini gerçekleştirdi. İrfan Kahveci gibi hem pahalı transfer hem de saha inisiyatifini kaybetmiş bir oyuncunun bir nevi bu yıl bekleneni verememesi sentezi, Fenerbahçe sevenlerini bir hayli üzdü. Demekki her maçta sahada devleşen Mert Hakan gibi yıldızlara önem verilmesi gerekiyor. Rotamızı haberlere çeviriyoruz. Son zamanlarda, savaş ve ekonomik gösterge haberlerinden kaynaklanan seyirci artışı bariz bir şekilde gözüküyor. FOX'ta Selçuk Tepeli de reytinglerini artırarak devam ediyor. FOX haberin başarılı Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde, 7 bazı günler 8 reytinglere çıkan Selçuk Tepeli Böylelikle FOX'un dizilerine de çok önemli reyting bırakıyor. Haberlerin yoğunluğu Selçuk Tepeli'nin FOX ekranında tecrübe kazanmasıyla birleşince büyük başarı da böylelikle gelmiş oldu. Soğuk havalarda buzlu kaygan zeminlerde sürücülerin çok dikkatli olmalarını hatırlatıp sevgi ile kalın diyoruz…