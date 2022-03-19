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Mesut Yar çok izleniyor

Sevgili okuyucularım, kar yağışı yurdumuzun çoğu yerini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz ve bu hafta aralıklara devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle, ekranlarda sürekli yapılan anonslara kulak vermeden sürücüler, kullandığı araçların elverişsiz lastikleri ile bu zor koşullarla yollara çıkıyorlar. Elverişsiz olan araçların trafiğe tüm uyarılara rağmen çıkmaları maalesef kazalara ve yolların tıkanmasına sebebiyet veriyor. Kar lastiği, zincir, çekme halatı, takoz gibi gerekli ihtiyaçlar araçta bulunmamış araçlar trafiği saatlerce kapatmış oluyorlar. Dizi ekranında ise başarılı grafiğini zirveye taşıyan ‘Mahkum', ‘Yasak Elma', ‘Yargı', ‘Sadakatsiz', ‘Arka Sokaklar' gibi başarılı diziler yollarına izleyicilerini arkalarına alarak devam ediyorlar. Bir taraftan savaş, bir taraftan pandemi, ekonomi derken, gerçekten stresli günler geçiriyoruz. Medyada son zamanlarda sık sık haberlerini okuduğum ve takip ettiğim bir dernek kuruluşu, Kafkasya'daki hayırsever gönül elçileri olarak çıktıkları yolda yaptıkları sayısız projeler ile dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kadınlarımıza, çocuklarımıza maddi manevi destek oluyorlar. Kafkas'ın Kadınları Derneği yönetimini Antalya'daki programıma ben de severek konuk ettim. Mesut Yar'ın Star TV ve NTV'de ortak yaptığı haber programı 25 izlenme paylarına çıkarken işe gidecekler de bir yarım saat gecikerek ne olup bittiğini öğrenmek suretiyle evlerinde sıcak sıcak oturup Mesut Yar izliyorlar. Son olarak son günlerin en çok konuşulan konusu benzin ve mazotun litresinin 25 TL'lerden 18.5 TL'lere döndüğü şu günlerde misafir olduğumuz bu dünyada aldığımız her nefesten mutluluk rüzgarlarını estirmeliyiz. Sevgi ile kalın.