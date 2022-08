PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Mesut Yar sezona çok iyi başladı

Sevgili okuyucularım, geçen hafta pazartesi sabahı başlayan ve Star TV ile NTV ortak yayın yapan Mesut Yar yine güzel bir başlangıç yaptı. Reytinglerde NTV'de dakikalar bazında 18 izlenme paylarına çıkan Mesut Yar haftayı çok başarılı kapattı. Seda Sayan'da reytinglerde pazartesi 14'ncü salı 15'nci olurken program formatının reyting için çok önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Seda Sayan'dan sonra hafta içi her gün yayında olan Serap Paköz ise yine her zamanki gibi mükemmel bir performansla yoluna devam ediyor. Star TV Mesut Yar, Seda Sayan ve Serap Paköz gün ortalamasında reytinglerde ilk ikide diyebiliriz. Rotamızı eğlence ekranına ekranına çevirecek olursak bu yıl kanallar daha çok bu yolda yürüyecekler. Maliyetleri biraz daha düşürerek seyirciye en iyisini vereceklerini düşünüyorum. Hakan Altun ve Sibel Can geçen yıl yanlarına Hüsnü Şenlendirici'yi de alarak güzel programlar çıkarmışlardı. Özellikle artı 45 izleyiciye hitap eden bu programlar çok keyifliydi. Kanal D ekranında seversin dizisi ile devam ediyoruz. Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi ‘Seversin', başarısını katlayarak yükseltmeye devam ediyor. İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrollerinde yer aldığı dizinin senaryosunu başarı ile Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldığını yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturduğu dizinin kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor. ‘Seversin' yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D'de devam ediyor. Ufakta bir dipnot geçmek istersek 24 Eylül'le kadar sözleşme yapılmıştı. Sevgi ile kalın…