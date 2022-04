PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Sevgili okuyucularım, yazımıza FOX'un programı ‘Orta Sayfa' ile başlıyoruz. ‘Orta Sayfa' çok güzel reytinglerle o kuşakta yoluna devam ediyor. Yıllardır haber mutfağının Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli, İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun, Merve Yıldırım, İlker Karagöz, Nazlı Tolga, İrfan Değirmenci gibi ülkemizin en önemli spikerlerini yetiştirdi. Çok başarılı hoca 14 yıldır FOX Haber Genel Yayın Yönetmenliği yaparken, reytinglerde uzak ara birinci olarak yıllardır mükemmel bir performans başarı yakaladı. Doğan Şentürk, şimdilerde ise ‘Orta Sayfa' ile yeni bir ekran sayfası ile izleyici önünde yürüyor. Halkın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışan, moderatörlüğünü yaptığı programının yorumcuları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin ve Çiğdem Toker. Çok güzel yorulmalarla ivmeli bir şekilde gidiyorlar. Program özellikle (abc-1 20 plus) yani reklam verenin en çok önemsediği kulvarda (ab) ve total kategorilerde önemli başarı yakalayıp, seyirciden tam not alıyor. Agresif intiba bırakmadan, seviyeli, tartışmadan uzak, herkesin kendi fikrini zaman zaman gülerek veya tebessümle beyan ederek, tatlı sohbetler yapılıyor. Böylelikle formata da farklı bir renk skalası gelmiş oldu. Televizyonculuk inisiyatifini Doğan Hoca iyi sürdürerek gelecek günlerde daha çok reytinglerde ivme kazanacaktır. Dizi ekranı ile devam ediyoruz. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisini birkaç yıl evvel başlayıp reyting rekorları kıran ‘Mucize Doktor' dizisin yapım şirketi olan Mf Yapım yapıyor. Dizi ilerleyen bölümlerde senaryo olarak çok iyi bir ivme yakalayarak birçok enteresan konu ile düşündürdü. Özellikle pandemi ile gelen yaşam tarlasının zorlaştığı şu günlerde sanırım psikolojik olarak etkilenmeyen yoktur. İşte tam da bu noktada ‘Evlilik Hakkında Her Şey'in 21 Eylül'den bu yana tüm bayanların ilgisini çekti. Karşısında geçen yılın birincisi ‘Masumlar Apartmanı' olmasına rağmen abc ve ab kategorisinde çok güzel bir reyting yakalayan dizi FOX'un reklam bölümünü de sevindirecek. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Cevdet Arıcılar, Sumru Yavrucuk gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor.

