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Savaşlara karşıyız

Sevgili okuyucularım, misafirimiz olduğumuz bu dünyada tüm dünya milletlerinin sevgi ve saygı içerisinde kucaklaşması gerekirken, maalesef Rus ordusu aylardır süren gerginlik sonrası Ukrayna'ya girdi. Sebep uzun süreli müzakerelerle belki çözülebilirdi ama Rus ordusu konuyu komşu ülkesine bombardımana tutup girdi. Kuşkusuz tüm ülkeler Rusya'yı kınıyor. Bakalım nasıl bir durum, hal alınacak günün sonunda… Birçok ülke, dünya genelinde olağanüstü toplantılar gerçekleştiriyorlar. Orta Sayfa ile devam ediyoruz. İddialı dizi ‘Yalnız Kurt' cuma akşamları ekrana geliyor. Bu suretle 23.30 prime time 3 dediğimiz bölümde Yalnız Kurt dizisi lehine seperatörden dolayı tercih edileceği düşünülürken, Orta Sayfa çok güzel reytinglerle o kuşakta yoluna devam ediyor. Yıllardır haber mutfağının Genel Yayın Yönetmenliğini ve hocalığını yapan duayen isim Doğan Şentürk, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli, İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun, Merve Yıldırım, İlker Karagöz, Nazlı Tolga, İrfan Değirmenci gibi ülkemizin en önemli spikerlerini yetiştirdi. Çok başarılı hoca 14 yıldır FOX Haber Genel Yayın Yönetmenliğini yaparken, reytinglerde açık ara birinci olarak yıllardır mükemmel bir başarı yakaladı. Doğan Şentürk, şimdilerde ise Orta Sayfa ile yeni bir ekran sayfası ile izleyici önünde yürüyor. Halkın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışan, moderatörlüğünü yaptığı programının yorumcuları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin ve Çiğdem Toker. Çok güzel yorumlarla ivmeli bir şekilde gidiyorlar. Program özellikle (abc-1 20 plus) yani reklam verenin en çok önemsediği kulvarda (ab) ve total kategorilerde önemli başarı yakalayarak, seyirciden tam not alıyor. Agresif intiba bırakmadan, seviyeli, tartışmadan uzak, herkesin kendi fikrini zaman zaman gülerek veya tebessümle beyan ederek, tatlı sohbetler yapılıyor. Böylelikle formata da farklı bir renk skalası gelmiş oldu. Televizyonculuk inisiyatifini Doğan hoca iyi sürdürerek gelecek günlerde daha çok reytinglerde ivme kazanacaktır. Spor ekranın en başarılı moderatörlerinden olan Ertem Şener TV100'de aldığı mükemmel reytinglerle yoluna devam ediyor. Gözde Coşkun Yaz ve Sezgi Senay Akay'ın tertipledikleri, Türkiye Altın Yaşam Ödülleri geçtiğimiz çarşamba akşamı Akatlar Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Saadet Özsırkıntı, Jess Molho'nun sunumlarını yaptıkları tören gecesinde, Ertem Şener ile mini bir sohbet gerçekleştirdik. Spor ekranın bol ödüllü programı bir ödül daha almayı bildi. Biz de gecede ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' programı olarak yılın en iyi programı seçildik. Son üç ayda aldığımız 5. ödül. Bu ödüller 24 yıldır bizi ekranda seyreden, reyting raporlarında büyük başarı sağlatan saygıdeğer izleyicimize armağan olsun. Sevgi ile kalın……