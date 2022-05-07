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‘Seversin’ başlıyor

Sevgili okuyucularım, yaz sezonuna yaklaşırken iddialı dizilerin de fragmanları gelmeye başladı. Bu bağlamdan hareket edecek olursak, ‘Seversin' yakında Kanal D'de başlıyor. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya'nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan ‘Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor. Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan ‘Seversin'in genel hikayesi ise şöyle; Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avmde çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir. ‘Seversin' yakında Kanal D ekranında yerini alacak. Rotamızı ‘İbo Show'a çeviriyoruz. Bu hafta çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde çok güzel reyting alan yılların programı, kendini izlettirmeyi biliyor. Bu haftanın bir başka galibi kuşkusuz gündüz kuşağında Seda Sayan'dır. Bayram dolayısıyla bir yerlere gidemeyen tatilcilere en iyi ekranı Star TV açtı. Bayram ekranı açıp, ana programlarını normal günlerde olduğu gibi devam ettirip, seyircinin takdirini aldı. Her pazar yayınlanan ve çok sevilen dizi ‘Yargı'da senaryo her geçen hafta farklı heyecanlar veriyor. İyi bir kitlesi olan dizi, seyirciyi ekran başında tutuyor.

Sevgi ile kalın…