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Seversin’in ekran başarısı

Sevgili okuyucularım, Kanal D'nin yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi ‘Seversin', başarısını katlayarak yükseltmeye devam ediyor. İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrollerinde yer aldığı dizinin YouTube kanalı, açıldığı günden bu yana yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. 30 Milyon izlenme alan kanal en hızlı büyüyen YouTube kanallarından biri oldu. TV ekranın başarılıları Swissotel'de ödüllerine kavuştu. Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu'nun sunduğu, Demet Akalın, Emrah ve birçok ünlünün sahne aldıkları gece olan Uluslararası İstanbul Ödülleri Töreni'nde ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' programı olarak son 6 ayda 14'ncü ödülümüzü alarak büyük gurur yaşadık. 25'nci sezonumuzun çekimlerine başladığımız bugünlerde bizi izleyen milyonlarca izleyicimize teşekkürlerimizi sunarak Beyaz TV'de her sabah yaptığı başarılı magazin programlarla güzel bir izleyiciye sahip olan Bilal Özbilgin'in yapımcılığında Didem Delen'in başarılı moderatörlüğü ile ‘Beyaz Magazin' dikkatleri üstünde topluyor… Duayen magazinci Bilal Özcan'da yaptığı özel yorumlarla programa renk katıyor. Gecede 30 yıllık kardeşim ‘Beyaz Magazin'in yapımcısı Bilal Özbilge en iyi yapımcı seçildi. Törende en iyi yapımcı seçilen Özbilge'yi Didem Denel'i ve Bilal Özcan ağabeyimizi biz de kutluyoruz. Ünlü oyuncu İlker Ayrık'ın kanserli çocuklar için bağış toplaması çok anlamlıydı. Sevgi ile kalın…