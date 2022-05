PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Üç Kız Kardeş

Sevgili okuyucularım, Kanal D'nin başladığı günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çeken dizisi ‘Üç Kız Kardeş'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Sezon finali yapıp önümüzdeki dönemde de devam edecek olan dizi, Ayvalık'ın eşsiz doğasında çekiliyor. Her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin çekiminde kullanılan mekanlar bölgeyi gezen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görünce Ayvalık'a yapılan turistik gezi turlarına ‘Üç Kız Kardeş' dizisinin çekim alanları da dahil edilmiş. ‘Üç Kız Kardeş'in yaşadığı ev, babaları Sadık'ın (Reha Özcan) çalıştığı postane, tur programında bölgeyi ziyaret eden turistlere gösteriliyor.

Yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan ‘Üç Kız Kardeş', aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile kalpleri ısıtmaya devam edecek. FOX'ta ‘İyilik' dizisi seyirci ile tanıştığından bu yana ivme kazanmaya devam diyor. Mahkum dizisi de FOX'ta bu yıl başlamıştı. Dizi kısa süre içinde seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta 5 ay içerisinde 10'ncü ödülümüzü de aldık. Geceden birkaç not vermek isterim. Tecrübeli ve başarılı organizatör Bülent Aslan'ın moderatörlüğünü yaptığı, Best Of Turkey Awards Ödül Töreni Gayrettepe Dedeman Otel'de çok ünlü sanatçıların ve dalında başarılı olmuş kişilerin katılımı ile gerçekleşti. Geceyi Ünlü sunucu Şenol İpek ve manken Elif Ece Uzun başarı ile sundular. Sözcü Gazetesi Ankara idari işlerini yürüten Dilek Karaaslan da ödüle layık görüldü. Başarının temel kaidesi hayata tebessüm ve çalışmak kelimelerinden yola çıkacak olursak, Dilek Hanım'ın da yüzündeki gülümseme hiç eksik olmuyor. Nice ödüllere deyip başarılı olmuş herkesi kutluyoruz. Sevgi ile kalın…