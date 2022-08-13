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Yeni sezon başlıyor

Sevgili okuyucularım, NTV ve Star TV'de sabah yüzü olarak başarılı bir sezon geçiren usta televizyoncu Mesut Yar, deyim yerindeyse ektiğini biçiyor. Belki çoğumuz bilmeyiz ama Mesut, Türkiye'nin ilk ihtisas talk şovunu yapan isimdir. Şimdi ustalık döneminde ve neredeyse çeyrek asır sonra NTV ekranında çok farklı bir ihtisas talk şovuna imza atıyor. Çok ünlü bir konuk eşliğinde haftanın birbirinden bağımsız altı haberinin talk şov formatında ekrana getirileceği Zincirleme Reaksiyon isimli program, bana göre sıkıldığımız ekran vasatlığına müthiş bir renk getirecek. Mesut, bilgi ve ustalık dönemini yaşarken hafta içi her gün sabahları, 25 Ağustos Perşembe akşamından itibaren haftada bir kez canlı olarak gecelerimizi şenlendirecek. Kendisine, kadim dostuma başarılar diliyorum…

Yazımıza yarışma ekranıyla devam ediyoruz. Nagihan Karadere Türk atletizmin gururu kendisini 6 yıl evvel Survivor'da tanıma fırsatını yakalamıştık. Rekortmen atletimiz pistteki başarısını ekranda sürdürüp güzelliği ve düzgün karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kurmuş bir isim. Ünlü sanatçı, Demet Akalın'ın da yakın arkadaşı olan Nagihan Karadere'ye ekranlardan birçok teklif geliyor. Önümüzdeki yıl Nagihan Karadere'yi yeni projeler içerisinde görürseniz hiç şaşırmayın. Diksiyonu ve düzgün Türkçesi ile ekranların spor elçisi olacağını düşünüyorum. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Duy Beni Star TV ekranında başladığı tarihten bu yana ivmeli yürüyüşünü sürdürüyor. 14 Haziran günü yayın hayatın başlayan Disney, kısa zamanda istediği hedeflere ulaştı. Özellikle kanalın genel müdürlüğünü yapan Cenk Soner'in yerinde kararları ile kanal kısa süre içerisinde sevildi. Yayın hayatına başladığı günün gecesinde muhteşem bir organizasyon ile Haliç'te verdikleri davette Disney kanalının iyi bir performansta olacağı aşikardı. Saygıdeğer izleyicimiz yeni sezona girerken inşallah ekran başında hoşça mutlulukla vakit geçirdiğiniz bir ortam olur. Sevgi ile kalın…