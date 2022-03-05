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Zirvedeki diziler reytinglerini koruyor

Sevgili okuyucularım, vizyona giren Mahlukat filminden biraz bahsetmek istiyorum. Adnan Koç'un başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Alper Mestçi'nin yaptığı uzun metrajlı filmde Seda Oğuz da Adnan Koç'a partnerlik yapıyor. Senaryosu bir hayli ilginç olması seyir gücünü artırıyor. Spor ekranına geçtiğimizde Trabzonspor'un her hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığını görebiliyoruz. Abdullah Avcı'nın talebeleri bu sezon müthiş bir performansla tarihte olmamış puan farkı ile öndeler. Trabzon kentinde şampiyonluk kutlamalarına Karadenizli sanatçılarda da katıldı. Kanal D ekranında yarın akşam yayınlanacak Yargı dizisi başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık cazibesi her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış açısı ivmeli bir şekilde sürüyor. Gündüz kuşağının önemli yayını Balçiçek İlter ile Sohbete Geldik 8 haftadır yayınlanmıyor. Kanal D akışında gözükmeyen programın akıbetinin ne olduğu belli değil. Herhangi bir açıklama gelmeden programın olmaması merak konusu… Gelen mailler programın devam etmesi yolunda. Biz de bu güzel programın geri gelmesi dilleklerini temenni ediyoruz. Son günlerde gündemdeki savaş, morallerimizi çok bozdu. Mutluluk rüzgarlarının azaldığı yaşam tarlasında, Arnavut kaldırımlı sokakların yerine, trafik gürültülü asfalt caddeleri görselde, tek katlı horoz sesleri ile tebessüm ettiren evlerin yerine, yüksek cam giydirme hava almayan gökdelenlere göz aşinalığına kurban gitsek de, mavi pırıltılar olan gökyüzlerine kucaklaşmamız hiç de zor değil. Menfaat çıkar girdaplarından kurtuluşun tek yolu, sevgi çemberine dolanmaktır. Yaşam öyküsünün latifesinde kah uzaklara bakarak kah zaman tüneline girerek. Sevgi ile kalın…