Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Bu enkaz kalkmaz

Fatih Terim'le yolların ayrılması ve Florya'da tepeden tırnağa yaşanan deprem sonrası Galatasaray'ın nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyordu. Hatay'da görüldü ki, bu enkazın kalkması kolay değil. Terim'in futbol aklı ve mühendisliği bir faciaya doğru gidiyor. Terim eserini gururla izleyip mağduru oynamaya devam edebilir.

TORRENT gibi tecrübesiz ve genelde makine düzeninde işleyen takımlarda görev alan bir isim kendisini kaosun ortasında buldu.

GALATASARAY'IN vasat kadrosu Hatay'da kendini imha etti. Kadrodaki bu isimler Galatasaray forması giyerse sıralamadaki yeriniz de düşme hattına yakın olur.

MAÇA istekli başlayıp pas oyunuyla gelen gol sonrasında yine verilen basit pozisyonlar. Kadronun ciddi bir kalite sorunu var. İsmail, Alpaslan, Berkan, Taylan…… Say say bitmez.

BU kadar vasat oyuncular üstüne bir de laubali davranınca maç kopamadı. Van Aanholt'un attığı penaltı bunun en basit örneği. Diouf'un attığı penaltıya bakın bir de Aanholt'unkine.

KEREM'İN müthiş frikik golü şans olmuştu ama ikinci yarıda yenen ilk golden sonra kumdan kale yıkıldı. Galatasaray 2-1'den maçı verdi. Üstüne 4'lük oldu.

HALİL'I çıkarıp 4-6-0'a dönen Torrent, Aytaç'ı stoperlerin arasına çekti. Zaman zaman 3'lüye geçti. Ama bu kez ilerde hiç top tutulamayınca her atak tehlike yarattı. Hatay'ın gol atması için topu ileri taşıması yetti, gerisini Terim'in müthiş yetenekleri halletti.