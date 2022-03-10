Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Lige şaibe düştü!

Süper Lig'in bitimine 10 hafta kalmışken TFF ve MHK'nin garip bir zamanlamayla 13 hakemin kalemini kırması, bu lige şaibe düşürmüştür.

Sezon başından beri 150'den fazla maçı siz bu hakemlere emanet ettiniz, bu adamlar yanlış isimlerse şimdi mi aklınız başınıza geldi? İki gün önce en kritik maçlara verdiğiniz adamlara iki gün sonra “Güle güle” diyorsanız bunun gerekçelerini (Boş demeçleriniz değil) açıklamak zorundasınız. Açıklayamıyorsanız kafalarda soru işaretleri oluşur, lige, size ve bu hakemlere şaibe bulaşır. Bu ligin temiz olduğuna artık kim inanır? Bu lig tescil edilmemelidir diyen olursa ben saygı duyarım şahsen. Çünkü bu karar o yolu açmıştır.

Kariyerinde iki Süper Lig maçı olmayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 200'den fazla uluslararası maç yönetmiş, 7'si yarı final 1'i final 50'nin üzerinde Şampiyonlar Ligi maçında bu ülkenin gururu olmuş, arka arkaya 5 uluslararası organizasyonda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmış Cüneyt Çakır'a itibar suikastı yapıyor. Ferhat Gündoğdu, bu kararı almak senin çapını aşar bunu herkes biliyor. Hakemlerinin arkasında durmak yerine birkaç kulüp başkanına teslim oldunuz.

Beğenin, beğenmeyin Cüneyt Çakır bu ülkenin markasıdır. Türk Bayrağı'nı zirvede dalgalandıran, işin içinden çıkamadığınız kaç kritik maçta kalkan yaptığınız bu adamı karşınıza alıp, bu kararı tebliğ edecek cesaretiniz bile yok. Anca iş tuttuklarınızla birlikte arkasından puro yakıp üflersiniz.