Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF’nin blöfü yayıncının resti!

Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesinde hayal ettiği rakamların yanından bile geçemedi. TFF'yi yönetenler genellikle hayal dünyasında yaşadıkları için bu gayet normal. Bu işin buralara geleceği belliydi. Elbirliğiyle Süper Lig'in abartılanın çok üzerindeki marka değerini dibin dibine getirdik.

ANADOLU TAKIMLARI HOBİDEN İBARET

İster kabul edin ister etmeyin Süper Lig demek üç büyükler demek. Bu rekabet üst düzey olursa reytingler de marka değeri de üst düzeye çıkıyor. Trabzonspor'u ayrı bir kenara koyuyorum Türkiye'de taraftarların neredeyse yüzde 85'i üç büyükleri tutuyor. Parayı da onların taraftarları getiriyor. Öğlen şehrinin takımının maçına gidip (Kulübün başkanı dahil) akşam ekran başına geçip gönül verdiği takımın maçını izleyenlerin ülkesi burası. Anadolu takımları kendi taraftarları ve başkanları için bir hobi.

BÜYÜKLERİ FİGÜRAN YAPTILAR

Real Madrid-Barcelona rekabeti ne kadar üst düzeydeyse La Liga o kadar para eder. Premier Lig'i 6 büyük takımın rekabeti dünyanın zirvesine taşıdı. Klopp-Guardiola kapışmasını canlı tutarsanız reytingleriniz artar, kapalı kapılar arkasında ego savaşlarıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kolay hedef haline getirerek değil. Gerek verilen astronomik ve tarihi cezalarla gerek hakem hatalarıyla üç büyükleri figüran pozisyonuna taşıdılar. Şimdi para veren çıkmıyor diye ağlıyorlar. Günaydın! Şimdi o egolarla yönetim kurulu toplantılarında kasım kasım kasılan, “Krala, imparatora şu kadar ceza verdirttik, büyük falan tanımayız” diyen yöneticileriniz kutlama yapabilir.

8 DERBİ-238 MAÇIN YAYINCISI YOK

Digiturk'e çektikleri blöfün karşılığı olarak restle karşılaştılar; 1 milyar 300 milyon TL'lik teklifi de kaybettiler, Saran'ın 700 milyon TL'lik teklifine mecbur kaldılar. Saran, bir hafta içinde imza atarsa bu paraya 8'i derbi 104 maçın hakkını eline alabilecek. Saran'ın satıştan kâr payı önerisi büyükleri şimdilik cezbediyor ama ne kadar gerçekçi orası tartışılır. Kalan 8 derbi ve 238 maçın yayıncısı ise yok. Avrupa maçları başka yayıncıda, lig iki yayıncıya geçerse etti sana üç. İnsanlar bir taneyi alamazken üç dekoderle mi uğraşacak? İnternet üzerinden yayınlarda kota ve bant sıkıntıları yaşanıyor, bu da ayrı bir sorun. Spikerler telifle maç anlatır halde, emekçilerin haklarına girmiyorum bile…

GÜNDEM YOĞUN OLMASA…

Türkiye ve dünya gündemi tarihi sıkıntılarla boğuşmasa her zaman yaptıkları gibi soluğu Külliye'de alırlardı ama şimdi bunun da pek sırası değil. Bekleyip göreceğiz. Bu iş daha çok su kaldırır.

TWITTER HESABI YOK TV KURACAK!

TFF ve kulüpler elindeki markayı güçlü kılmak için ne yaptılar? Süper Lig'in resmi Twitter hesabı bile yok! Ama bunlara kalsa yarın Süper Lig TV'yi kuracaklar. Buna inanıyorlar. Marka değeri olan liglerde maçın adamı, haftanın, ayın oyuncusu sponsor eşliğinde seçiliyor. 5 büyük lig sosyal medyayı inanılmaz kullanıyor. Taraftarı sürekli işin içine çekiyor. Bizde kavga, dövüş, demeç savaşları… 500 kişiye bin kişiye oynuyor takımlar ama Fransa Ligi kadar para bekliyorlar.

KAVGAYLA, EGOYLA OLMAZ

Marka değeri kavgayla, egoyla olmaz. Eldeki değerleri korumakla olur. Buna medya, yayıncı kuruluş, futbolcular, kulüpleri yönetenler, taraftarlar da dahil tabii ki. Elbirliğiyle bu işi buralara kadar getirdik herkes kendi payına düşeni almalı.

MAÇ BAŞINA 11 BİN SEYİRCİ

Süper Lig'de 28. haftada toplam 116 bin 769 kişi maçları tribünden izledi. Maç başına yaklaşık 11 bin 600 kişi stada gitmiş demek. Üstelik 42.100 kişinin izlediği Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bu ortalamayı yukarıya çekmiş; derbi olmasa rakam iyice düşecek yani. Unutmadan; Karagümrük-Altay sınavında tribünde sadece 528 kişi vardı…