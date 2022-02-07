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Baş yastığımız

-Başımızı koyacağımız yastık en güvenilir dayanaktır.-

İnsanın en çok önem vermesi gereken sağlığı konusundaki savsaklamaları, adamsendecilikleri, aymazlığa varan tutumu yaşam karanlığının başlıca nedenleridir. Önem ve değer verilen şeylerle karşılaştırma yapılsa kendi varlığını karşı olumsuz tutumu düşünceleri ve kuşkuları artırır. Nedense değer bilmekte kusurlu olduğumuz bir gerçektir. Ülkemizin aydınlığı ATATÜRK güneşinin ışıklarındandır. Özellikle güneyimizdeki kargaşa gözetilirse bağımsızlık ve barışla kazandığımız değerlerin anlamı daha iyi anlaşılır. “Vicdanımı yastık yapıyorum” sözünü sık sık kullanırım. Karşılaştığımız düş kırıcı ve üzücü olaylar, özellikle siyasal alanda, o kadar, arttı ki yarınlardan endişe duymamak olanaksız. Ulusal birlikten yaşam koşullarına uzanan geniş alanda kimi siyasetçilerin kötü davranışları, ayrımcılık ve sakıncalı karşıtlıklar her gün yeni olumsuzlukları birbirine ekliyor. Ama “vicdan” dediğimiz içgücümüz, içdeğerimiz bir ölçer (terazi) olarak yaşamımızı değerli kılmaktadır.

Tutum ve davranışlarımızdaki kaynak ve dayanak, ahlak ve düşünce ortaklığıdır. Kişiliğimizi yansıtan ve kanıtlayan, bu değerlere olan bağlılığımızdır. Sevenler, sayanlar, arayıp soranlar, arkadaş, eş-dost, akraba, meslektaş, insana güç veren destek olan değer dayanaklarıdır. Yardım ve katkılar, teselli ve gönül almalar, birliktelik ve dayanışmalar anlamlı desteklerdir. Bir gülümseme (tebessüm), bir bakış bile kimi zaman en etkin katkıdır. Zamanı, sağlığı, akçayı kötüye kullanma durumları gibi ilişkileri de kötüye kullanmak en sakıncalı tutumdur.

İlişkilerin en kötüsü çıkara ve beklentilere bağlı olandır. Gönül ve görüş birlikteliği kadar yaşamı renklendiren, güce güç katan, baş ağrılarını gideren bir sıcaklık yoktur. Güvene, içtenliğe, özveriye dayanan bağ, dayanakların en güzeli, rüzgârların en serinletenidir. Günümüzün nice olumsuz koşullarını göğüsleme ve giderme direnci ilişkilerin katkısına bağlıdır. Karşıtlıkların, tersliklerin, ödünlerin ve sorunların giderek arttığı bir ortam da dostluğun ve birlikteliğin değeri ve önemi yadsınmayacak kadar büyüktür.

Yaşam koşullarının omuzlarımıza her gün biraz daha yüklendiğini gözetirsek ruhsal ve bedensel esenliğimiz için önem vermemiz gereken sağlığımızı asla gözardı etmememiz, savsaklamamız gerekiyor. Bir insanın kendinden daha kötü karşıtı, kendinden daha iyi dostu yoktur. Yaşam aydınlığı ve mutluluğu sağlığa özenle gerçekleşir. Kendini unutan insanın başkalarına da yararı olamaz.