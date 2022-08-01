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Bir güzel gün

– Zaman en doğurgan kaynaktır –

İNÖNÜ Köşkü'nün Bahçesinde Özden (İnönü) TOKER'in açış konuşmasıyla başlayan “Ölümünün 62. Yılında İsmail Hakkı İONGUÇ'u Anma Toplantısı” kalabalık izleyici topluluğuyla gerçekleşti. Emekli eğitimci Mehmet AYHAN'ın yönetimindeki programın 12 maddesi de renkli bölümleriyle büyük bir beğeni topladı. Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Atillâ Çağdaş Değer, Meral Vural Leblebicioğlu ve Pınar Alpay'ın katkılarıyla zenginleşen etkinlik beğeni alkışlarıyla son buldu.

Bilim ve sanat etkinliklerine önem veren İNÖNÜ ailesi bireylerinin sıcak ve nâzik evsahipliği katılanların övgüleriyle karşılandı. Bilimsel ve toplumsal etkinliklere evlerini açan, İNÖNÜ sevgi ve saygısını konutunda yaşatan değerli yakınlarının, çocuğu ve torunlarının, güleryüzleri yüreklerimize serinlik vermektedir. Seçkin kişilerin katıldığı toplantılar toplumsal aydınlanmanın dizileridir.

Yaşamın değişik sorunlarının verdiği güçlüklerle gücen zamanın toplumsal ve bilimsel etkinliklerle değerlendirilmesi yanında toplumsal barışa, soylu siyasate, dostluğa önemli katkıları olan bu toplantılar yurttaşlık bilincinin tartışmasız destekleri niteliğindedir. Cumhuriyetin kurucusu olarak ATATÜRK'ümüzün en yakın arkadaşı ve izleyicisi olan İNÖNÜ'yü anarak izlediğimiz etkinlikler yaşam aydınlığımıza tutulan ışıklardır.

“Zaman su gibi akıyor” sözü yaşam dünyamızın içtenlikle yakınmalarından beridir. Önemli olan “zamanın boşa gitmemesi” değerlendirilerek olumlu katkılarıdır. Bunun için zamanın iyi kullanılması, geçen sürenin bir daha gire gelmeyeceği gerçeğinin bilinmesi ve benimsenmesidir. Bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle değerlendirilen zaman hepimiz için bir kazançtır. Yaşamı değerlendirip süsleyen, zenginleştiren çalışmalar, çabalar, katkılar benzersiz katkılardır.

Eğitimci Mehmet AYHAN'ın sunumunu izleyenler arasında önceki Adalet Bakanlarımızdan Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK'le eşi, etkin yayınlarıyla kültür dünyamızda seçkin bir yeri olan, zengin anı roman yayınlarıyla tanınmış Aydın KOKSAL da vardı. Birlikteliğin sıcaklığı, konuşmanın ve müzik katkısının tadı bu tür etkinliklerin daha çok olması isteğini destekliyor. Katılanların kendi aralarında söyleşileri, buluşup karşılaşmanın duyurduğu mutluluk yaşam esenliğine önemli destektir. Etkinlik İsmail Hakkı TONGUÇ'a ilişkin fotoğraf ve belgelerin sergisiyle zenginleştirilmişti.

Bilimsel ve sanatsal etkinliklere yer verenleri, destekleyenleri, bu tür çalışmaları düzenleyenleri ve izleyenleri kutluyoruz.