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Dostluk

-İyi ilişkiler yaşam gücü ve desteğidir.-

Yaşam güçlükleri ve sorunları ilgi, yardım ve katkı ile karşılanır, azaltılır. İnsanın başına ne geleceğini önceden kestirmek ve saptamak güçtür, hattâ olanaksızdır. Üzüntüler, acılar, karanlıklar, sevenlerin, sayanların, değerbilirlerin yanınızda olmasıyla daha çabuk ve daha kolay atlatılır. Kardeş, akraba gibi yakınlıklarıyla güç veren, acınızı, üzüntünüzü, sorunlarınızı paylaşıp katkıda bulunarak size kol kanat geren, sıcak kanlı, anlayışlı ve özverili ilişkilerin yanları dostlardır. Benim sık sık yinelediğim “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, dost gemisi!” sözü, güçlüklerin ve sorunların yanında özellikle acıların paylaşımında bizimle birlikte olup yaşam dayanağı ve gücü sayılacak ilgilerini esirgemeyenleri anlatır.

Sorunlar, aykırılıklar, çelişkiler, hainlikler, aldatmalar, yanıltmalar, ikiyüzlülükler, düşmanlıklar ve kötülüklerle yaşam karanlığına neden olanlar toplumun yüzkaralarıdır. Siyasette, ekonomide, öbür yaşam alanlarında ve değişik ilişkilerde karşılaşılan çirkinliklerin ve sorunların çoğu bu tür kişilerin tutum ve davranış bozukluklarının sonucudur. Arkadaşlık, dostluk bağlarının önemi, yararı, etkinliği dürüstlük ve içtenlikle ölçülür.

Yalancı yakın yerine, dürüst yabancı seçimi yaşam aydınlığı için gerçekçi seçimdir. Bu durum uluslararası ilişkilerde de gözetilen bir ölçüdür. Dostluk, uluslar, ülkeler, devletlerarası ilişkilerde yararlı ve çok etkin bir bağdır. Savaş nedenlerini ortadan kaldıran, anlaşma ve barışla, insanlık değerlerini koruyan bir özenin adıdır. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde önemli yaşam payı olan dostluk bağı yanları için doyurucu bir dayanaktır. Bu bağın değerini bilmek, gereklerine aykırılıktan kaçınmak, özenle korumak ve güçlendirmek için yanlarına büyük sorumluluk düşmektedir. “Kara gün dostu” nitelemesinde olduğu gibi yaşamın her alanında ve her zaman özgünlüğü tartışılmaz bir bağdır. İnsan yaşamının aydınlık, gölgeli ve karanlık dilimlerinde yaşamsal bir dayanak olarak varlığımıza güç katar. Okul, askerlik, iş, yol arkadaşlığı, komşuluk ilişkileri dostluğun temeli olan durumlardır. “Dostun dosta ettiğini düşman etmez” sözü dostlukta yaşanan güçlükleri ve olumsuzlukları anlatarak kaçınılması gereken olumsuzlukları, terslikleri gösterir.

Gerçek bir dostluk, kardeşliği, akrabalığı aratmaz. Güven ve inan bağı olarak yaşamı daha aydınlık, daha sağlıklı, daha mutlu, daha başarılı ve daha yaşanır kılar. Dostluk, en yararlı, en verimli toplumsal ve kişisel ilişkinin ortamıdır, dayanağıdır.