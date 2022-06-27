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Düşünceler görüşler

-En gerçek yol gösterici akıldır.-

İnsan yaşamının aydınlık karanlık günleri gibi sevinçli ve üzüntülü dilimleri de vardır. Çalışmalar ve çabalar yanında ortamın ve olanakların etkisiyle renklenen zaman, özellikle çevrenin, yakındakilerin olumlu ve olumsuz etkileri ve katkılarıyla değerlenir. Düşünce dünyasının, hayal dünyasının sınırı yoktur. İstediğimiz gibi düşlemediğimiz gibi düşüncelerimizi de istediğimiz gibi yönlendirip dolduramayız. Onlar bizi donatır ve yönetir.

Yönetim, lâiklikle demokrasi olur. Demokrasi özgürlüklerle gerçekleşir. İnancı vicdanlara bırakan lâiklik demokrasinin olmazsa olmazlarının başında gelir. Düşünce ve duygu alanını ışıklandıran lâiklik inanç bağının güvencesidir. Bağımsızlık ve özgürlük düzeni olan cumhuriyet lâikliğin, lâiklik de cumhuriyetin güneşidir. Akıl, düşünce, çalışma, bilim, uygarlık dizisinin değeri insan varlığını ve yanışını öngören anlayışa bağlılığından gelir. Devlet iktidar ayrımı kurumla yönetim biçimi ayrımının doğal sonucudur. Temeli bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık olan cumhuriyet uygarlık yönetimi olarak aydınlık kaynağıdır. ATATÜRK, “Biz bütün ezik uluslar için savaştık” derken insanlık açılımını amaçlamıştır. Devrim bir batı özentisi değil, gerçekçi ve içtenlikli yaşam atılımıdır. Laikliğin temeli de özgür düşünce, özgür ahlâk, özgür inançtır. Şeyhler, dervişler, hocalar dönemi tarihin kara sayfalarında kalmıştır. Gericilerin yarasalar gibi karanlığı sevmeleri tarihin çöplüğündeki kötü olaylarla unutulmuştur. ATATÜRK'ün Türk Gençliği'ne emaneti en değerli miras, en onurlu görev, en özgün, en bulunmaz kaynak ve dayanaktır. Yaratıp yaşattığı ortam hepimizin kıvanç duyduğu bir yaşam yuvasıdır.

Siyasal ortamda görülen kimilerinin kişisel yapılarını yansıtan konuşmaları ve davranışları ibretle ve üzüntüyle izlense de giderek bilinçlenen seçmenin özlenen yönetimi oluşturacağı umudu her gün artmaktadır. Artık kişisel ve siyasal hırslar değil, toplumsal ve ulusal istemlerle özlemler amaçlanmaktadır.

İktidara gelmek için seçim oyunları, hileleri, yolsuzlukları yapanların düştükleri çukurlar giderek derinleşmekte kötülükler alınlarına yapıştırılmaktadır. Halkın istenci (iradesi) özgür oylarıyla yaşama geçmekte, değişik sakıncalar sahiplerinin düşüklük ve küçüklük damgası olmaktadır. Seçmeni kandırma – aldatma ile oy satın alma oyunları demokrasilerde en çirkin, yapanları en kötü duruma düşüren çürümedir. Demokrasi ona yaraşır olanlar için vardır. Kimsenin oyun ve çıkar aracı değildir. Aydınlık ve özgürlük kaynağıdır. Demokrat, demokrasiyi en iyi biçimde yaşatandır.