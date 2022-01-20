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Örnek bir yurtsever

-Yurdumuz hem beşiğimiz, hem gömütümüzdür.-

Yaşamın rengi yalnız kendimizden, yakınlarımızdan, çevremizden değil, yurttaşlarımızın kıvanç duyuran katkılarından oluşur. Nasıl çalışkan belediye başkanlarımız yerleşim alanlarımızı her yönden iyi duruma getirmeye çalışıyorlarsa bulunduğu ortamları gönendiren yurttaşlarımız da beğeni ve güvenle sarıldığımız değerlerimizdir. Bizim ortak çatımız, yaşam yuvalarımız olan kentlerimizin aydınlığı, temizliği, düzeni, havası, suyu ve hemşerileriyle oluşan büyük bir yapıdır. Belediye başkanlarımızın temsil edip yönettikleri yaşam alanımızın tüm sorunları birlikte daha kolay, daha kısa zamanda çözümlenir. Bu kapsamda anlayışlı, özverili, çalışkan hemşerilerle daha uygun, daha yaraşır sonuçlar sağlanır.

Ülkesine, yurduna, yuvasına bağlılığı belirgin yurttaşlarımızdan biri de taşınmazlar konusunun uzmanı Salim TAŞÇI' dır. 1945 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğup 1958 yılında Ankara'ya gelerek ortaokul ve liseyi futbol oynayarak bitirdikten sonra İstanbul'da Maliye Okulu'ndan mezun olup Ayvalık-Sarmısaklı'da kısa dönem belediye başkanlığı yapıp Ankara'ya yerleşmiştir. Orman Bakanlığı Müsteşarı Necati UYAR'ın katkısıyla Ankara-Mamak Gökçeyurt Köyü'nde 43 hâtıra ormanı kurduktan sonra Yozgat Sorgun'da “Gazeteciler Hâtıra Ormanı”nı gerçekleştirmiştir. Bu ormanın içinde dalgalandırdığı bayrağımız 38.500 metre kare içindedir. Yozgat'ta kurduğu ormanın adı “Kuya-yı Millîye” dir. Katkıda bulunduğu okul, cami, ormanların hiçbiri vergiden düşülmeden yaşama kazandırılmıştır. Orman Bakanlığı'nın hâtıra ormanlara ad koyma hakkı tanımasıyla “ATATÜRK, İSMET İNÖNÜ” ve Kuva-yı Millîye kahramanlarımızla topluma örnek olan dostlarının adını, oluşturduğu ormanlara vermiştir. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bekir Coşkun, Abdi İpekçi, Âşık Veysel, Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Emin Özgönül gibi.

Yıllardır dünya tarihi üzerinde çalışan Taşçı, Ankara Emlâk Müşavirliği Derneği Başkanlığı da yapmıştır. Adalet, Demokrasi, Atatürk ilkeleri konularında örnek duyarlığı bilinen, çalışmaları ve çabaları beğeniyle izlenen TAŞÇI, çevresinde de duyarlığı, özeni ve çalışmalarıyla beğeni toplayıp övgü alan bir yurttaşımızdır. Çevresi oldukça geniştir. Konuşkan ve dost canlı olduğu için sevenleri çoktur. Et-Balık Kurumu'nun satışının iptali gibi birçok konuda olumlu çabaları izlenmiştir. Uluslararası Emlâk Uzmanlığı kuruluşunun ikinci başkanlığını da yapmıştır. İlginç olaylar yaşadığından toplumsal yarar için bu görevlerde başından geçenleri yazdığı iki kitapta anlatmıştır.

Bir halk çocuğunun, yurtseverin örnek yaşamı toplumsal bilinç ve yarar açısından önemli olduğundan okuyucularımızın bilgisine sunarak katkıda bulunmak istedim. İyi karşılanacağını umuyorum. En iyi duygu ve dileklerimle.