Paha

– İnsan değeri, değerlerin en anlamlısıdır.-

Farsça'dan dilimize geçen sözcüklerden biri olan “paha” değer, eder, kimi zaman da tutar anlamında kullanılmaktadır. Yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı günümüzde pahalılık önemli bir sorun durumuna geldi. Geçim sıkıntıları, işsizlik, iflas, iş yeri kapatma gibi olumsuzlukların giderek yaygınlaşması, ekonomideki güçlükler yurttaşları değişik sorunlarla başbaşa bırakmaktadır. İşçi ücretleri, memur ve emekli aylıkları yetersiz kalmakta, okul ücretlerinin düzeyi aileleri yakınmalara sürüklemekte, gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken yurttaşlar ikinci iş aramakta, emekliler çalışma yerlerine başvurmaktadır.

Okul ücretleri artmıştır. Kırtasiye giderleri yükselmiştir. Taşıt ücretlerine ek getirilmiştir. Giysiler pahalıdır. Yetmedi, ilâçlar zamlandı. Fiatı (bedeli, ederi) artmayan bir şey kalmadı. Ölmek bile pahalı. Mezar yerleri için belediyelere ödeme yapmanın ağırlığına herkes katlanamıyor. Öyle bir ortamda ve öyle bir durumdayız ki yaşamak bir savaşım biçimini aldı. Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarını az buldukları gözetilirse çalışanların ve emeklilerin neler çektiği daha iyi anlaşılır.

Çok kimse kendinden başkasını düşünmüyor. Siyasal iktidar kendinden başkasının ayırdında değil. Uzmanları, danışmanları, tüm görevlileri, başta milletvekilleri olmak üzere “Bir eli yağda, bir eli balda” denilmese bile geçim güçlükleri çekmemektedir. Başkalarına karşı iktidarın gözleri kapalı, kulakları tıkalıdır.

Et fiatlarına bakmak yeter. Yurt dışından getirtmek zorunluluğuna neden olanlar sırıtarak dolaşmaktadır. Yüksek fiat, et alımını güçleştirmekte, aileler gerekli olan et alımını yapamamaktadır. İnsan yaşamı için gerekli olan yiyecekler içinde önemli bir yeri olan et sorunu giderek büyümektedir.

Siyaset, insan yaşamının önceliğini gerçekleştirmelidir.