PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Savunma hakkı ve görevi

-Savunmasız yargı adaletsizliktir, oyundur-

Tarihin örnek olaylarla önemini sergilediği SAVUNMA adaletin en büyük, en önemli göstergesidir. Yargının en temel öğesi, en belirgin ölçüsü, en açık güvencesidir. Anayasa'mızın 12-74. maddeleri değişik tür hak ve özgürlüklere ilişkin temel kuralları öngörmekle savunmanın önemini, değerini ve yerini belirlemiştir. Anayasa'nın 119-122. maddeleriyle özellikle 125. ve 152. maddeleri insan-yurttaş-birey bağlamında hukuksal güvencelerdir. Yaşamın aydınlığı, insan varlığını koruyan etkinliğiyle hukuksal önlemlerden günlük koşullara kadar uzanır. Bu kapsamda en büyük, en önemli dayanak insanlık bilincidir. Savunma hakkı ve görevi bu alanın temel konusudur.

Yaşam gereklerinin ve güvencelerinin başında savunma gelir. Suçlamalarla hukuka aykırı tutum ve durumların sonucunu belirleyecek, uygulanacak yaptırımları gösterecek aşamada öncelik savunmanındır. Savunmasız yargılama ve ceza uygulaması ilkel ve insanlıkdışı bir işlemdir. Evrensel değeri, hukuktaki yerinin ve öneminin kanıtlarından biridir. Yaşamda kendilerine yönelik aykırılıklara karşı her canlının en doğal tepkisi savunmadır. En geçerli insan hakkıdır. Kişiliğin, varlığın hukuksal güvencesidir. Yinelemekte yarar var, insanın en temel hakkı varlığını koruma ve sürdürme hakkıdır. Güvencesi de savunmadır, hukuktur.

Vatan-yurt savunmasıyla kutsal tutumun anlatılması varlığa, yapıya yönelik saldırıları karşılama çabası insanlığın doğal hakkıdır, görevidir, yükümlülüğüdür. Uygarlık tarihinde bilim insanlarının cezalandırılmalarına ilişkin ibret verici olaylar yer almaktadır. Ölümü gülerek, dudak bükerek, haykırarak, ağır sözlerle cezayı kınayarak karşılayan bilim ve uygarlık kıygınları, insanlığın ve insan haklarının unutulmaz değerleridir. Günümüzde bile, özellikle, siyasal iktidarların kimi aykırılık ve çelişkilerle cezalandırma yöntemleriyle bu yöntemin emir kulları, dünyanın her yerinde kınanan sorumlulardır.

Savunma hakkı verilmeyen ya da yeterince kullandırılmayan yargılamaların geçerliği tartışılır. Sanıkları savunmaları alınmadan cezalandırmak, ilkellikten öte barbarlıktır. İnsan haklarının en önemlilerinden biri olan (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi madde 11, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi madde 6) savunma hakkı, adaletin en önemli dayanağıdır. Disiplin cezalarından başlayarak suça, suçluya ilişkin tüm yargılama işlemlerinde savunmanın alınması en belirgin gereği, geçerliğin en temel koşuludur.

Yargının ve yargılamanın en özgün ve en zorunlu öğesi savunmadır. Savunma, insanlığın kalkanıdır. Savunma, hakların ve özgürlüklerin temelidir, dayanağıdır. Savunma, sağlığın ve esenliğin güneşidir. Savunma, varlığın ve yaşamın güvencesidir. Savunma, varlık güvencesidir.