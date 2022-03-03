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Sunum tadı

-Tanıtım, bir anahtardır.-

Açıklamak, tanıtmak, tanımlamak, benimsetmek, birleştirmek, anlaştırmak herkesin başaramayacağı bir devingenliktir. Başdaştırmak becerisi kişilik etkinliği olanlara ilişkin bir seçkinliktir. Halk dilinde “Tatlı dil, güleryüz” nitelemesiyle değerlendirilen sıcaklık, toplumsal ilişkilerin hem kaynağı hem dayanağıdır. Ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullar nice beklentilere olanak vermemekle birlikte insanlık duygularının ağırlığı yine de kimi kişisel değerleri gündemde tutmakta, nitelik üstünlükleri olanlara yaraşır oldukları katı ve düzeyi vermektedir.

Televizyon sunumlarını izlemekten başka bir yakınlığım olmayan kimi konuşanların beğeni toplayan tutumlarının izleyicilerin ilgisiyle karşılandığını görüyorum. Anlatım düzenleri, dilleri ve değindikleri konulara ilişkin değerlendirmeleri, özellikle vurgulamaları beğeniyle izlenmektedir. Bunlardan biri FOX TV'de beş akşam haberleri sunan Selçuk TEPELİ, biri de TGRT'de anlatımlarını belirgin bir sıcaklık ve gülümseme ile sunan Ekrem AÇIKEL'dir.

Saptayabildiğim kadarıyla yansız, içtenlikli, gerçekçi, yenilikçi, yapıcı, düzgün dili, saygılı anlatımıyla Selçuk TEPELİ ilgiyle izlenmekte, değindiği konular ve sorunların paylaşımı önem taşımaktadır. Aramızdaymış gibi canlı anlatımı beğeni toplamaktadır. Haberlerin önemini yansıtan anlatım devingenliği dinleyenleri ekran başında tutmaktadır.

Ekrem AÇIKEL konuşmaya güleryüzle çıkarken, anlatımlarını aynı gülümseme ve sıcaklıkla sürdürürken ilgiyle izlenmektedir. Toplumsal sorunlara değinmelerinde, çözüm arayışlarına öncülük ve katkılarında bu iki sunucunun özgün yerleri vardır. İzleyenlerin ilgisi onların başarı ve etkinliklerinin kaynağıdır. Halk katında ve halkçı ilişkilerde tanıtımla sunucuların özel yeri vardır. Yakınlığı ve sıcaklığı onların dilleri ve gülümseyişleri sağlar. İzleyenlerin ilgisi kanalların başarılarına bağlıdır. Toplumsal sorunlara ve konulara değinme becerisi izleyenler için önemli bir ölçüdür.

İlgi, aradığını bulma olasılığına ya da gerçeğine bağlıdır. Programların, sunumların aldığı ilgi, sonraki çalışmalarının gücüdür, kaynağıdır. Çoğunluğun birleştiği noktalar gerçeğin yansıdığı yerlerdir. Aradığını bulmak olasılığı izleyenlerin ilgi bağıdır. Anlatım sıcaklığı, dinleyenlerin beğenisini toplayarak proğrama ilgilerini artırır. Bu da Tv kanalları için önemli bir kazanımdır. İnsan ilişkilerinde içtenlik, sıcaklık, dürüstlük temel koşuldur. Birbirine inanan, güvenen ve bağlı olanların dayanışması başlıbaşına bir güçtür, katmadeğerdir. Zamanı güzelleştiren, değerlendiren, çekilir kılan da onu paylaşanların tutum ve davranışlarıdır. Ülkemizde toplumsal yaşamın en çok ödün verdiği değer, zamandır. Zamanı iyi kullanmak bir beceri ve başarıdır.