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Toplum güçleri

– İnsanlık en yüce değerdir.-

İnsanlık yapısının özgün nitelikleri herkesi bağlayan değerlerden oluşur. Bireylerin tutum ve davranış özellikleriyle yansıyan kişilikleri, yaşam düzeyi ile anlayış-kavrayış gücünün sonucudur, ürünüdür. Yaradılıştan kaynaklanan özelliklerle ailenin gelenek-görenek ağırlığı ve değişik davranış etkileri ön eğitim niceliğinde yetişme sürecini değerlendirir. Eğitim durumu ve çevre etkileriyle çalışma düzeni yaşam koşullarını biçimlendirir. Zamanımızın en etkin eğitim gücü yalnız bilim kuruluşları değil, yaşamın ön evresinden başlayıp sonuna değin süren aile, çevre, okul, çalışma alanıdır.

Örnek olma, etkileme, eğitim kanallarının insan niteliklerinin kazanılmasındaki yeri asla yadsınamaz. Toplumsal yaşam, olumlu ve olumsuz örnekleriyle insanın gerçek yetişme çatısıdır. Yaşam koşullarının zorunlu kıldığı durumlar bir yana akıl gücü ve eğitim desteğiyle yaşam düzenini kotarmak insanların başta gelen sorunu, hattâ amacıdır.

Toplumu güçlü kılan etkenlerin başında onu oluşturan bireylerin durumu gelir. Kişilik, yetenek, beceri, eğitim, araç-gereç olanağı, sonuç almanın, kazanmanın, başarmanın olmazsa olmazlarıdır. Bu doğrultuda bir örnek kişi bilim alanında, seçkin özellikleriyle tanınan Prof. Dr. Semih BAŞKAN'dır. Şimdilerde İstanbul'da bir üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını sürdürmekte, konferansları, konuşmaları ve yayınlarıyla toplumsal katkı görevinden ilgilenenleri yararlandırmaktadır. 50 yıllık meslek yaşamını 15 kitap yayınıyla daha değerli kılması kutlanacak bir başarıdır. 1947 doğumlu bir delikanlının yaşamı örnek alınacak bir görev birikimini yansıtmaktadır. Bu değerlerden biri de yakın komşumuz uzman Dr. S. GELİR'dir. İlgisi ve içtenliğiyle beğeni ve güven toplamaktadır.

Öğrenimdeki çocuklarımıza, yetişmekte olan gençlerimize kitapların, derslerin verdiğinden çok iyi örnekleri tanıtmak daha yararlıdır. Yaşam dersi öncelikli, önemli ve ağırlıklıdır. Örnek olması daha yararlı, daha etkilidir. “İyi örnek” en yararlı katkıdır, destektir, derstir. Günümüzde değişik aykırılıklar, çelişkiler, yanlışlıklar, kötülükler izlenirken iyi örneklerin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Bilim kuruluşlarımızda örnek yaşamı ve doyurucu bilgisiyle öğrencilerine çok yararlı olan unutulmaz öğretim üyelerimiz olmuştur. Şimdilerde emekli olmalarına karşın çalışmalarını yorulmadan sürdüren değerli öğretim üyelerimizin varlığı hepimizi mutlu etmektedir. Kimileri yakın arkadaşımız, dostumuz olan bu seçkin ve değerli insanları içtenlikle kutluyor, sağlık ve esenlik dileklerimizi yineliyoruz.