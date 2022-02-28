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Yaşam Güneşi

-Varlığın güvencesi adalettir.-

Toplumsal ve kişisel yaşamın güvencesi, güneşi adalettir. İnsanlık değerleriyle hak ve özgürlükleri yaşam koşulu bilinciyle koruyup savunan ADALET, varlığımızın hukuk dayanağıdır. Yaygın “Adalet devletin temelidir” özdeyişi, ulusal varlığımızın ve yapımızın canlılığı konusunda adaletin yerini vurgulamaktadır. İnsanlığı, eşitliği, güvenliği, barışı, hak saygısı ve bağlılığı ile yaşam mutluluğunu amaçlayan adaletin varlığımızdaki yerinin önemi asla yadsınamaz ve küçümsenemez. Sağladığı güvenlik, esenlik ve yaraşırlık toplumsal yaşamın aydınlık kaynağıdır.

Bireyler arasındaki anlaşmazlıkların, toplumsal karışıklıkların ve çatışmaların çözümündeki etkisiyle yaşanan esenlik değerinin önemini anlatır. Ulusal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da amaçlanan, gözetilen, gerçekleşmesi için nice özverilere katlanılan adalet, insanlığın temel güvencesidir. Adaletsizlik en büyük aykırılık, geçersizlik ve bozukluktur. Bireyler arasında, aile içinde, toplum ilişkilerinde adaletin özgün yeri yaşamın vazgeçilmez dayanağı olduğunu gösterir. Devletlerin işlemlerinde gözetilen en büyük geçerlik ölçüsü adalettir.

Haklıyla, haksızı, iyiyle kötüyü, uygunla aykırıyı, gerekliyle gereksizi, doğruyla eğriyi ayırma değeri olan adalet, insanlık yaşamının benzersiz etkin gücüdür. Adalet güneşinin önündeki karabulutların en sakıncalısı siyasal kökenli, partizan kanatlı olanlardır. Kişisel ve kurumsal tutum ve davranışlarda geçerliğin ödünsüz koşulu adaletli olmaktır. Günlük konuşma ve görüşmelerde vurgulanan özenin, uygunluğun sözcüğü de adalettir. İnsanın insana üstünlüğünü değil eşitliğini anlatan da adalettir. Koruma ve kollamanın, haksızlıklara ve kötülüklere karşı güvencenin de kaynağı adalettir. Adalet yaşam güvencesi, yaşam ışığıdır.

Adalet konusunda aykırılıklar kimi işlem ve uygulamalarla sürmektedir. Özellikle siyasal kesimde ancak kendileri için zorunlu olduğunda sözü edilen adalet haksızlığa uğrayanlar için bir düştür. Adalet beklentisi, umudu, özlemi ve güveni herkes için en büyük, en anlamlı duygudur. Adaletin olmadığı yerde koyu karanlık, ağır sorun, düzeltilmesi çok güç dağılma ve yıkım vardır. Özellikle devlet yöneticilerinin adalet konusunda çok duyarlı, çok özenli davranarak örnek olmaları gerekir. Kanımızca bu konuda güncelliğini sürdüren bir aykırılık cumhurbaşkanlığı görevindeki kişinin parti genel başkanlığını da yapmasıdır. Konum, durum, tutum TARAFSIZLIĞI Anayasa'nın 103.maddesinde açıkça yazılı “… üzerime aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için…” bölümüyle andında vurgulanmaktadır. Parti genel başkanlığının bu andla nasıl bağdaştığı yeterince ele alınmamakta, siyasal partiler tarafından bu çelişki üzerinde yeterince durulmamaktadır. Anayasal zorunluluğa uyulmadığı apaçık ortadadır.