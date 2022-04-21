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Yaşam karaları

-Vicdansızlık ve ahlâksızlık en büyük boşluk ve bozukluktur.-

Kişisel ilişkilerde karşıtlıklar, düşmanlıklar gibi sözü edilen olumsuzluklarla kötülükler yaşamı karartan durumlardır. İyi niyetli girişimlerin, çalışmaların, çabaların yaraşır oldukları sonuçlara ulaşmasını engelleyenler toplumsal barış, dayanışma ve aydınlanma karşıtlarıdır. Dilimizde “Huzur” sözcüğüyle anlatılmak istenen yaşam erinci kimilerinin olumsuz tutum ve davranışlarıyla gölgelenip karartılmakta, yok edilmektedir. İnsanlık anlayışıyla toplumsal yaşam gereklerine ters düşen ilkellik ve çiğlikler yaşamı karartan kötülüklerdir. Bizi hem insan, hem yurttaş olarak utandıran durumların çoğu siyaset alanından yansımakta, kişisel bozuklukları, yetersizlikleri ve anlamsız amaçları için gelişigüzel çabaları olumsuzluklarla sonuçlanmaktadır. Özellikle iktidar yandaşı ve maşası, gerici, tutucu, çıkarcı, yalancı, yalaka basın, çirkin yayınları, sataşma ve karalamalarıyla değişik olumsuzluklara neden olmaktadır. Kendi yurttaşına karşı kötü saldırıları bir insanlık yoksunluğunun ve bozukluğunun belirtisidir. Hiçbir insanlık anlayışı ve saygı kuralıyla bağdaşmayan sözde eleştiriler sahiplerinin yüzkarasıdır. Siyasal karşıtlığı, bir uygarlık ve başarı yarışı yerine, kavga aracı yapmak hiçbir yönden hoşgörülemez, bağışlanamaz.

Yurttaşlık (vatandaşlık), hemşerilik, meslektaşlık, arkadaşlık, akrabalık ve öbür yakınlık bağlarını yok sayan bir ilkel tutumla karalayıp yıkma çabasının uygun görülecek hiçbir nedeni yoktur. Tümüyle ilkellik, barbarlık, bozukluk ve terbiyesizliktir. Nedenleri ve gerekçeleriyle değerlendirme yerine saldırı ve karalama düşüklük, düşmanlıktır. Dili kötüye kullanmak, mesleğe ve göreve karaçalmaktır. İnsanlık gereklerini gözardı eden tutumlar, sahiplerinin düzeyinin göstergesidir. Yalan dolanla karalamak asla bir mârifet değil bir yetersizlik ve küçüklüktür, bozukluktur.

Olağan ilişkilerin gerektirdiği davranışlar yerine insanlık gereklerine ters düşen tutumlar sahiplerinin düzeyini ve değerini anlatır. Değişik yönden bozuklukların ve ilkelliklerin dışa vurumu olan eylemler sahiplerinin karasıdır. Toplum yaşamında insanlık ilişkilerinin yeri çok önemli, çok değerlidir. Bu gerekleri gözardı ederek yaşamak karanlıkta kalmaktır. Birbirlerini saymayan, birbirlerine güvenmeyen, birbirlerine yardımcı olmayan bireylerin bulunduğu toplum ilkeldir, değer yoksunudur. Kişilik ve insanlık niteliklerinden uzaklık boşluktur, yıkımdır. Bu durumdakilerle ilişki karanlığa düşmektir.