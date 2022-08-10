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2023’ten sonra bunların hiçbiri kalmayacakmış

Bak mesela Hazine bakanımız karışıyor mu ‘uzmanlık' gerektiren başka bakan arkadaşının işine? O, kendi alanında ışık saçıyor!

Memleketin sorunlarını iyi bildiğinden olacak, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Derya Yanık onun gibi yapmıyor.

En son Adana'da mahalle bakkalı ziyaretinde ‘Suriyeliler ne zaman gidecek' sorusuna savunma bakanı, içişleri bakanı tadında yanıt verince herkesin ağzı açık kaldı. Şunları dedi:

“Türkiye sadece merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye (İlk kez bir bakan Suriyeli sayısını gerçeğe yakın, 5 milyon olarak veriyor) bakmıyor! Bunu çok iyi bilmek lazım. Sınır ötesinde Halep hattı, Türkmenler hattı bizim 400 yıldır sınır güvenliğimizi sağlayan insanlar. İkincisi şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya. Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye boşuna kucak açmadı! Orada güvenlik tesis edildikten sonra bu insanlar zaten kendi ülkelerine gitmek ister. Biraz daha dişimizi sıkacağız! 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak!”

Bilgi vermelere doyamayan bakanı kimse tutamıyordu. O dönem iktidarda AKP yokmuş, AKP'li bakanlar, AKP'li cumhurbaşkanı, AKP'li başbakan iş başında değilmiş gibi 10-12 yıl öncesinden söz etti:

“Bakın, 10-12 sene öncesine kadar İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Güngören'de, Ankara'da, Kızılay'da, Emek'te, Ulus'ta bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Neden? Çünkü adam geliyor bombayı bırakıp gidiyordu! Senin insanın ölüyordu! Bu süreç bıçak gibi kesildi!”

Ortadan kaldırılmasaydı, Yanık bu engin bilgiyle başbakanlık koltuğunun tek adayıydı!

Mustafa Abi diyerek bilgilendirdiği bakkal, bakan dükkandan çıktıktan sonra neler düşünmüştür bilinmez ama, Suriyeliler ‘gitme' konusunda Yanık'tan farklı düşünüyor!

Teknik bilgilerine katkım olsun ek bilgiler vereyim…

* Dört yıl önce, 2019'da Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 450 bindi. Şu anda kaç sahi?

* BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriyeliler Barometresi'ne göre, ‘Suriye'ye kesinlikle dönmek istemiyorum' diyenlerin oranı 2017'de yüzde 17 iken, bu oran 2020'de yüzde 78'e çıktı!

* Haziran 2022 tarihli BM raporunda şöyle yazıyor: Suriyeliler'in çoğu yakın gelecekte Suriye'ye dönmeyi planlamıyor!

* Rapora göre birçok Suriyeli erkek zorunlu askerlik hizmetine tabi olacakları için ülkelerine dönmek istemiyor!

(Türkiye'de resmi verilerdeki toplam kadın Suriyeli sayısı 1 milyon 734 bin… Toplam erkek Suriyeli sayısı ise 2 milyon 20 bin! Bir milyon Suriyeli erkek askerlik yapabilecek yaşta.)

* Dönmek istemeyenlerin tek nedeni bakanın dediği gibi güvenlik değilmiş! Yüzde 30'u Türkiye'de vatandaşlık almak istediğim için dönmem, yüzde 19'u Türkiye'de yeni bir hayat kurduğumuz için dönmem, yüzde 10'u ise, Ancak TC vatandaşı olamazsam giderim diyor!

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Suriyeli konusu Saray'daki kabine toplantılarında masaya yatırılmasa, bu işleri derinlemesine öğrenip bilmese Aile bakanı, devlet sırrı olduğu için paylaşamadığı verilere güvenmese ‘2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak' der mi?

Bakanın uzuuun bilgilendirmesinden fırsat bulup, ‘5 milyon Suriyeli 2023'ten sonra bir anda nasıl kalmayacak' diye soramayan Adanalı Bakkal Mustafa Abi gibi arada kaldık!

Bakan Yanık, bir başka bakkal ziyaretinde konuya açıklık kazandırır belki. Hızlı yanıt için elimizde matematik var sadece…

5 milyon kardeşten her ay 416 bininin toparlanıp memleketine dönmesi lazım! Her ay yarım milyon Suriyeli vatanına döner, Türkiye bu işi organize eder, Eyy Esed aniden kardeşim Esad olursa Aile bakanının hayali gerçekleşip, 2023'ün sonunda herkesin yeri yurdu belli olur!

Matematik bir bunu diyor bir de şunu…

Türkiye'deki Suriyeliler'in yaş ortalaması 22.3! Bu yaşlar güzel yaşlar, tam da evlilik çağı. Evlenen gençlerimize Türk büyüğümüzün tavsiyesi ne peki? En az 3 çocuk.

O kadar matematik bilginiz vardır sanırım. Sonuç için gerisini siz çarpıp bölün artık…