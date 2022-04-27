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Ahir zaman alametleri!

Meraklı bir milletiz vesselam! Ahir zaman ne demek… Ahir zaman alametleri nelerdir… Kıyamet yaklaştı mı gibi soruların yanıtları milyonlarca kez aranmış Google'da, kitaplarda, hocada, hacıda, diyanet fetva hattında!

Bir soru üzerine, “Ahir zaman, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır” demiş Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu…

Sayılan alametlerden bazıları ise şöyle…

Dünyayı sarsan olaylar yaşanacak… Kargaşalar olacak… Kuyruklu yıldızı teğet geçecek… Büyük ekonomik krizler yaşanacak… Adaletsizlik ve zulüm artacak… İnsanlar dinden uzaklaşacak… İslamiyeti yaşayanlar ise gösteriş olarak bunu kullanacak… Yalancılık gittikçe yayılacak… İnsanlar her türlü kötülüğü yapmayı kendilerine hak sayacak… Düzenbazlık kol gezecek… Kıtlık yaşanacak… Hastalıklar kırıp geçirecek… Doğal felaketler birbirini izleyecek… Kuraklık dünyayı saracak… Çölleşme artacak…

Alt alta okuyunca insanın tüyleri diken diken oluyor. Neredeyse yaşamadığımız alamet kalmamış!

İnsanlar için de, vicdanlarında beliren kişisel alametler var mıdır acaba?

Ülkelere özel alametler var, orası kesin ama! Mesela, Türkiye…

Örnek mi?

Alamet 1… Ahir zamandan en iyi iyi anlayan AKP iktidarı 2022 yılı için asgari ücrete, yüzde 50 buçuk zam yaptı!

Alamet 2… 2022 başladı, paramız pul oldu. AKP zamları kargaşa yarattı! Yüzde 50 artan asgari ücret daha cebe giremeden yüzde 61 eridi!

Alamet 3… 25 Mart'ta Erdoğan Brüksel'den dönüyordu. Asgari ücrete ek zam olur mu sorusunu havada yanıtladı: “Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz!”

Alamet 4… Beş gün sonra, 31 Mart'ta Erdoğan Özbekistan'dan dönüyordu. Asgari ücrete ek zam olacak mı sorusunu yine havada yanıtladı: “Ben vatandaşıma onu aldatacak bir şeyi söylemeyi doğru bulmam! Asgari ücreti tespit için bir komisyon var, her sene toplanıyor. Dolayısıyla bunun vakti Aralık'tır. Durum bu!”

Hakikaten ahir zaman alametleri diyorsanız, bir de şu alamete bakın…

Alamet 5… Patronlar kulübü TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kendiliğinden, “Dünyada da enflasyon var ama yüzde 9-10! Türkiye'de tüketici enflasyonu yüzde 60'ı geçti! Değersiz TL, ucuz iş gücüyle ihracat 90'larda kalmış bir model! İş barışı için çalışanları enflasyona ezdirmemeliyiz! Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde bir şeyler yapılmalı” dedi. Patronların başı açık açık asgari ücret acil artmalı dedi yani!

Sözün bittiği yerdeyiz sanıyorsunuz, henüz son alameti görmediniz ama!

Son alamet… Gezi Davası'nda yargılanıp 2020 yılında beraat eden Osman Kavala anında tutuklanıp ‘casusluk suçlaması' ile yeniden yargılanmaya başlandı! Aylar süren yargılamanın ardından karar çıktı. 1800 gündür falan casusluk suçlaması ile zindanda tutulan Kavala bu suçlamadan, beraat etti!

Fakat hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı! Diğer sanıklara da 18'er yıl ceza verildi! Yargılamayı yürüten hakimlerden biri, ‘ortada delil yok! Bu yüzden beraat veriyorum' derken şöyle bir ilginçlik oldu! Cezaya onay veren üye hakimlerden birinin 2018 yılında Samsun'dan AKP milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi!

Vicdanı olup bana ne demeyenler kahrolurken, ilginç başka bir şey daha oldu! Cumhurbaşkanı tam da kararın çıktığı akşam, yüksek yargı mensuplarına Saray'da iftar daveti verdi! Oruçlar açılmadan önce de şunu dedi: “Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz! Dirlik olmaz! Güvenlik olmaz! Kalkınma, ilerleme, refah olmaz! Hukukun işlemediği, adalet duygusunun zedelendiği bir yerde sosyal barış ve istikrardan söz edilemez!”

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Ahir zaman ne zaman diye merak edip, alametleri arıyoruz hala!

Memleketin yetiştirdiği en aydın din adamlarından biri olan rahmetli Yaşar Nuri Öztürk, bu nazik konu için şöyle demiş: “Ahir zaman, insana verilen kredilerin sona erdirildiği zaman dilimidir!”

Bu durumda memlekette kredi bitti, kıyamet yakın! Allah günahlarımızı affetsin, amin…