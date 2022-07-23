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AKP iktidarına mercek yetmez JWUT lazım!

“Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız Fiyat İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik…”

Dr. Nureddin Nebati… T.C. Hazine ve Maliye Bakanı / Minister of Treasury and Finance

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Twitter'daki sayfasından fiyatları damdan düşüren FİK toplantısını böyle duyurdu Dr. Nebati.

Gözlerinde şimşekler çaktı milletin! Bakan'ın Twitter açıklamasının altındaki @NureddinNebati adlı kişiye yanıt bölümüne yağmur gibi iyi dilek mesajı gönderdiler(!)

* Hakkımızı helal etmiyoruz. BilalKaya

* Lafla peynir gemisi yürümez. 4TTonyalıyız

* Neyi değerlendiriyorsun fiyatlar uçtu bakan. TürkAskeri7

* İthalatla Türk çiftçisini sopalamaya, yandaş ithalatçıyı zengin etmeye devam mı? SüleymanDemirkan

* Afili sözlerle ekonomi düzelmiyor, istifa edin. Oktemsuzan

* Sanırım bu toplantılar gülüp eğlenmek için. GürkanOğuz

* Işık var mı? Ahmet

* Lütfen! Enflasyon yok denmişti ama! MuratAydın

* Öğrenmişsin bir arz kesintileri! SaimcoŞkun

* Bugün de onlarca ekonomik terim kullanarak açıklamamızı süsledik, tüyümüzü diktik! Genckanat

* Sonuç? TÜRK

* Millet sizden ümidi kesmiş. Ömer23

* 6 ay uyudun sonra bir uyandın ki enflasyon hala yükseliyor. RTA

* Ekmek olmuş 5, bir koli yumurta 60 TL. Aklımızla dalga geçmeyin. AyşeYazıcı

* Eee sonuç ne Nebatiii. Sakif

* Merceğe gerek yoktu. Körün bile fiyatlardaki değişimden gözleri açıldı! AykanTırpan

* Fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın asli görevidir. Bırakın adamlar işini yapsın. Yoksa Venezuela'yı geçeceğiz. Timurhan

* Yaşasııın! Noname

* Yalandan kim ölmüş, salla salla geç! VuralDevrekanlı

* Mesela 2.5 lira olan şekerin 12.5 lira olmasını nasıl değerlendirdiniz? MetinŞahin

* Boş tencerenin devirmeyeceği hükümet yoktur. T.C.AltanÖzlü

* Biz de sizi kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. GrandeMarek

* Boş boş konuşma bu olsa gerek. Bence toplanıp okey falan oynuyorsunuz. Şeref

* Sayın Bakan, FİK sayesinde fiyat istikrarı sağladığınız ürünler nelerdir? BorsaNotlarım

* Ya sen bir şey yapma, battık bırak bu işleri! AydınYıldızer

* Abi tamamdır gözlerim yaşardı! HamitBelet

* Bu değerlendirme toplantınız yakıt, yemek, ulaşım ve konaklama giderleri ile kaça mal oldu bilmek isteriz. MutluSULAK

* Aferin mi bekliyon halktan. KayaCoskun

* Yaptığımız toplantılar sonucunda yeğenimi THY'de kıyak bir pozisyona atama kararı aldık! Bizim ailecek ekonomimiz şaha kalktı! Herkese teşekkürler! GökhanCakır

* Öbür tarafta yanına geleceğiz hakkımızı isteyeceğiz. Worker

* Hergün kazık kadar zamlar milletin bir tarafına geçti. Dış ticaret açığı ayyuka çıkmış, risk primi gittikçe düşen ülkenin hangi ekonomisini mercek altına alacaksınız? ZelihaCeylan

* Yahu bakanım tamam seni seviyoruz da artık biraz fazla mı salak yerine koyuyorsun bizi? İlla küfür mü edelim! Sanalbey

* Aklımızla daga geçme. Fatih'inFedaisi

* Halen maval okuyorsunuz. Kurbanbay

* Utan bakan. Ben neden birilerinin bankadaki kur farkını ödüyorum? Furkanben

* Sayın bakanımız, yazdığınızı anlamadım. Sonuç ne? MesutBahtiyar

* Yemin ederim iktisat öğrencisini ekonominin başına getir senden iyi yönetir. Bossbey_trader

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Süründüren ekonomiden, öldüren rakıya merdiven altı işlerde fink atılan memleketin, gözleri ışıl ışıl parlayan Hazine bakanı enflasyonu mercek altına aldıklarını buyurmuş! Gidişatı çoktaaan gören, hatta kahrından gözlerinin feri sönen yurttaşlar Twitter’da AKP yönetimine münasip yanıtları verip ‘gerçekleri görmek için merceğe ne hacet' demiş!

Haklılar… Mercek değil ekonomiyi bu hale getirenlere gece görüşlü dürbün olsa yetmez…

Onlara NASA'nın 2021 yılında uzaya fırlattığı 6.5 metre genişliğinde, aynası altın kaplama olan, 13.5 milyar ışık yılı uzağı gösteren, dünyanın en güçlüsü James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWUT) lazım!

Azıcık pahalı, ama paralarımız nerelere saçılmıyor ki! Düşük bir olasılık, belki o zaman bulanık da olsa inim inim inlettikleri milletin halini görüp, maytap geçmeyi bırakırlar.