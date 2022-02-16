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AKP treninden inen yolculardan öğren gerçekleri

“Memlekette olan biten kapalı kapılar ardında kalıyor, şeffaflık yok. Kim nerede ne yapıyor, kiminle iş tutuyor, kaybedeni biliyoruz da kim ne kazanıyor belli değil” deniyor!

Karşıdaki de bu muhabbette kafa sallayıp o meşhur kelimeyi tekrarlıyor: Aynen, aynen…

Aynen demeyenlerdenim!

Erdoğan'ın sözüdür… Trenden inenler başarılı olamaz!

Tren gücü, iktidarı sembolize ederken inmek o güç elden giderse ayazda kalırsın şeklinde izah edilebilir.

Başarılı ne demek bilemesek de, o trenden inenlerin ve indirilenlerin lafları önemlidir.

Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir ama en azından gerçektir!

Trenden inen, daha sonra arkadaki ‘danışma vagonuna' alınan oradan da indirilen AKP'nin abisi Bülent Arınç son durakta, kendisini FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlayan AKP'nin mühim ismi Melih Gökçek'e şunu dedi: “Gökçek bu yapıya (FETÖ) Ankara'yı parsel parsel satmıştır!”

Eski vekil Mehmet Metiner trenden indikten sonra köşesinde şunu yazdı: “Kimse gücenmesin! Meclis'teki israf had safhada…”

Başka bir trenden inip AKP trenine binen, bakanlık yapan sonra trenden indirilen Ertuğrul Günay, “İstanbul'daki yağmayı durduralım. Değil Taksim'e kışla adı altında herhangi bir yapı, Sultanahmet Meydanı'na AVM yapabilecek bir aç gözlülük var diye ısrar ettim. Dinlemek yerine bakan değişikliği tercih edildi. AK Parti'de mağrur(böbürlenen) ve mütehakkim(hükmeden) bir anlayış gelişti” dedi!

AKP'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Emin Özden, trenden inince şunu dedi: Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin! Yanılmışız Rabbim affetsin!”

Son yerel seçimlerde Nevşehir Belediye başkanı seçilen, görevini başka bir AKP'liden devralan Rasim Arı, iktidar treninden indikten sonra fake hesaplardan kendisini suçlayan AKP'lilere şunları dedi: “Bunlar FETÖ taktiğidir. Yanında ders aldığınız için başka gariban insanları FETÖ'cü diye suçladınız! Yolsuzluğun, haksızlığın döndüğü belediyeyi düzene soktum.”

İktidar treninde ‘kupon arazilere' bakan Şehircilik bakanı olarak görev yaparken 17-25 Aralık olayının ardından trenden paldır küldür atılan Erdoğan Bayraktar şu sözlerle tarihe geçti: “Parti içerisinde yağcılık devri bitti, şebeklik devri başladı! Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Devletin düzelmesi için Allah'tan korkan, vatanını, milletini seven insanların bir yerlere gelmesi lazım…”

Erdoğan gibi Fazilet Partisi'nden ayrılıp AKP kurucularından biri oldu, Diyarbakır vekilliği de yapan Cuma İçten, trenden inince fena konuştu: “Her il FETÖ'de olduğu gibi sözde siyasi bir abiye teslim edilmiş! Bu abiler ahtapot gibi şehirlerin üzerine çökmüş! İktidar eli ile firmalar oluşturulmuş ve bu firmalara devlet kaynakları tahsis edilerek zenginleşmeleri sağlanmıştır!”

Trenden inip Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan, şunları dedi: “Benim o ilk yıllarda birlikte çalıştığım kişi (Erdoğan) böyle birisi değildi ya! Açım, işsizim diyene nankör denir mi ya? Hala Keçiören'de o apartman dairesinde otursa bu ifadeleri kullanabilir mi?”

Trenden indirilince Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ve AKP MKYK'sındakilerin kendisine, “Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma! Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma” dediğini anlattı da öğrendik!

AKP ve Erdoğan'ın seçim kampanyalarını düzenleyen Faruk Acar, trenden inip İYİ Parti'ye transfer olunca şunu dedi: “Geçmişteki AK Parti işleyişine göre bugün o makinenin çarklarının aynı şekilde dönmediğini söyleyebilirim!”

Bir de halen trende olup da gerçeği ağızlarından kaçırdıkları için bileti kesilme ihtimali olanlar var!

Örneğin AKP'li vekil Ramazan Can… Şöyle dedi, videosu var: “Arkadaşlar ben ziyaret için Amerika'ya (Gülen ziyareti) gittim. Burada kim Allah aşkına… Hani derler ya suçsuz olan ilk taşı atsın diye! 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselmek o yolla oluyordu!”

Son örnek AKP Genel Başkan yardımcısı Mustafa Şen'den geldi. Anket sonuçlarını paylaşıp şöyle dedi: “Oy oranımız yüzde 34-36 aralığında bir yerlerde seyrediyor!”

Böyle binlercesi var. Biri bile yalanlanmadı!

Niye?

İktidar treninin içinden geliyor haber de ondan…

Pusula gibidir trenden inen-indirilen-inecek yolcuların lafları!

Neredeeen nereye gidildiğini, israfı, kimin kimlerle beraber yürüdüğünü, kimlerin nasıl zenginleştiğini, alınabilecek en yüksek oy oranına varıncaya kadar gayet şeffaf gösterir!