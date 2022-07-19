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AKP’nin 2023 seçim sloganının konusu belli!

Çanakkale geçilmez… Ya istiklal ya ölüm… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir…

Yaşamımızda sloganlar hep var. Kimi doğal yollardan çıkıp yüreğimize kazınırken, çoğu söylendiği gün çöpe gitti!

Yeter söz milletin dedi, Demokrat Parti. Toprak işleyenin, su kullananın sloganıyla Karaoğlan oldu Ecevit. Adil Düzen dedi Erbakan. Her eve iki anahtar sözüyle seçim kazandı Demirel. Ondan sonra gelen Çiller, Her mahalleye bir milyoner, dedi! Limon gibi sıkıldık demişti Erdal İnönü…

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1994'te belediye başkan adayı Erdoğan için seçim şarkısı hazırlandı. İyi de iş yaptı. Erkin Koray'ın Lübnanlı Romeo Lahoud'a ait Weily Weily şarkısının üzerine söz yazıp Türk milletine armağan ettiği Fesüphanallah'ın sözleri değiştirilmişti! Dertleri bitmez İstanbul'un bıktık illallah / Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah / Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallah / Yok mu çaresi dostlar / Var! Recep Tayyip Erdoğan…

Şarkının en şahane yeri sonuydu: Tamam inşallah!

Günümüzde bizi tavlamak için kullanılan sloganları bizim vergilerimizden kesilerek partilerin hesabına aktarılan paralar karşılığında reklamcılar buluyor. Bu işlere en çok para harcayan parti elbette hazineden en büyük payı kapan AKP… 20 yıllık iktidarlarında onlar için bulunan sloganın haddi hesabı yok!

2003 ampule gönderme, Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek…

2006 Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri…

2009 Biz birlikte Türkiye'yiz…

2012'de kafiyeli, Büyük millet, büyük güç, hedef 2023!

2014 Erdoğan Cumhurbaşkanı. Partinin başında Davutoğlu: Hep birlikte yeni Türkiye…

2015, 7 haziran seçiminde yenilgi yaşanmış slogan yenilgiyi silmek istiyor: İlk günkü aşkla!

2016 Davutoğlu gitmiş yerinde her koltuğa uyan Binali Yıldırım. Slogan: Kutlu yürüyüşe devam.

2017 sistem değişmiş tek adam dönemi! Slogan: Demokrasi, değişim, reform!

Durmak yok yola devam… İşimiz hizmet gücümüz millet… Hayaldi gerçek oldu… Yeni Türkiye için evet… Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük…

Slogan gani.

Gün geldi, kendisi için hazırlanan sloganı AKP kendisi sildi! 24 haziran seçimlerinde mesela, “Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” demişlerdi. Tek adam sisteminde, ‘boş ver meclisi' haline geldik!

Sonra rabia rüzgarı esti! Erdoğan ne vakit kürsüye çıksa yemin ettiriyordu partililere… Birinci parmak tek millet, ikinci parmak tek bayrak, üçüncü parmak tek vatan, dördüncü parmak tek devlet demekti!

Reklam şirketi 2019 seçimleri için slogan buldu: Memleket işi gönül işi… Ters tepti! 25 yıl sonra Ankara'yı İstanbul'u, büyükşehirleri kaybetti AKP!

Sloganlar günümüz Türkçesi ile olur, kolay anlaşılırdı. 2021'de kim kaç paraya bulduysa artık, Türk milletinden çok Araplar'a yönelikti sanki! İstihsal… İstiklal… İstikbal…

İstihsal Arapça üretim, istiklal Arapça bağımsızlık, istikbal Arapça gelecek demekti…

Üretim yeterli olmadığı için enflasyon yüzde 170'e fırladı… Bağımsız Türk adaleti İstanbul'un orta yerinde kesilip asitle eritilen Kaşıkçı'nın dosyasını onu özel uçakla cellat timi gönderip katlettirenlere teslim etti… Geleceğin, 84 milyona ne getireceği ortaya çıktı!

AKP hayrını göremedi sloganın.

2022 yılı geldiğinde elde doğru dürüst bir şey kalmadığı için Erdoğan'ın diline ‘sabır' düştü! Böylece 2023 seçiminde AKP'nin taşıyıcı sloganının konusu da belli oldu. Mecali kalmayan seçmene ‘2053'e kadar sabredin' denilip oy istenecek!

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Yüzlerce slogan listelense hangisini seçerdiniz acaba?

Ben iki sloganı tek geçerim… İlki AKP'nin kuruluş sloganı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

İkincisi, belediye başkan adayı Erdoğan'ın seçim şarkısı. Eski ama çoook etkili sloganın sonuna az sabır ekle al sana 2023 model sloganlı şarkı…

Dertleri bitmez memleketin bıktık illallah / Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah / Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallah / Yok mu çaresi dostlar / Sabret az kaldı, tamam inşallah!