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Ali Ekber…

Daha lise yıllarında koydu kafasına, ‘gazeteci olacağım' dedi.

Ailesi, özellikle de sözünü hep dinlediği ablası, ‘zordur gazetecilik oğlum, gel sen avukat ol' dedi. Onları kıramazdı… Üniversite tercihini yaparken çok düşündü, eli gitti geldi… Formu doldurdu ablasına şunu dedi: İlk tercihim senin dediğin gibi hukuk, ama ikincisi gazetecilik!

Sonuçlar açıklanıncaya kadar dua etti… Duaları kabul oldu, Ankara'da gazetecilik okudu.

Sayıları azdır, ama gerçek gazeteciler böyledir. İçlerindeki kıvılcımı hisseder ve o yoldan dönmezler…

Ali Ekber Ertürk onlardan biriydi…

Mesela yıllar önce büyük bir sendika, bir grup gazeteciyi haber maber ayaklarıyla KKTC'ye geziye götürdü. Ali Ekber, Kıbrıs'ta konaklayacakları oteli görünce ağzı açık kaldı! O zamanlar 5 yıldı, 7 yıldız pek bilinmiyordu ama burası çok yıldızlıydı. Herkes biliyor, sormuyordu ama o sordu: Bu lüks otel kimin?

Sendikanındı… İşçi sendikasının! Sendika satın almış, işletiyordu ama genellikle üst düzey sendika yöneticileri kullanıyordu. Herkes otelde ve Kıbrıs'ta eğlenirken Ali Ekber gazetesine şu haberi geçti: Sendikacılar işçinin paralarını böyle yiyor!

Konu haberse ele avuca sığmazdı, aykırıydı…

Haber de yaptı, kitap da yazdı…

2013'te yazdığı Güneşin Evlatları Bir Direnişin Efsanesi'nın kapağına şunu yazdı: Siz, güneşin evlatları! En açmaz denilen zamanda açtınız. Siz kazandınız, onlar kaybettiler…

Başından sonuna izlediği Gezi Parkı direnişi ile ilgiliydi.

2014'te Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları'nı yazdı… Kapakta, “Hatıralarımı yazmamın nedeni, AKP iktidarının basına karşı antipatik yaklaşımı oldu. İstedim ki bir muhabirle bile uğraşacak kadar işi azıtan zihniyetlerin hakim olduğu ortamda muhabirlerin nasıl çırpındığı görülsün” dedi.

Bazı gazeteciler iyi bilir, haber kaynaklarından sıkı armağanlar gelir onlara!

Ali Ekber'e gelmezdi! Çikolata, ajanda gelen arkadaşlarına, “Bana niye gelmez bir kutu çikolata” diye takılırdı. Dostları şöyle yanıt verirdi her defasında: Senin kiminle ilgili nasıl haber yapacağın belli mi olur! Milletin parası ile çikolata dağıtıyorlar diye haber bile yaparsın!

O sadece haber kabul eden gazeteciydi!

Hastalandı. Doktora gitti. Muayene, tetkikler falan… Doktor aldı karşısına şöyle dedi: 6 ay ömrün var!

Güldü… Ben bunların hepsini boşa çıkaracağım. Ölmeyeceğim!

Bir gün Meclis'te haber peşindeydi. O zamanlar Binali Yıldırım Başbakan'dı. Ali Ekber'le karşılaşınca çekti bir kenara şöyle dedi: Ali evladım, gel seni yurt dışına tedaviye gönderelim.

Teşekkür etti Başbakan'ın inceliğine, hayır dedi!

Altı ay ömrün var lafından sonra 6 yıl, neredeyse son güne kadar, herkes pandemi koşullarında evden çalışırken bile o gazeteye her gün geldi, çalıştı! Daha bir yıl önce Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden “Rektörün Torpili” haberi ile gazetecilik ödülü aldı.

Düzgün ve hakkıyla yapılan her meslek şahanedir. Ama ilk üçe gireceklerden biri kesinlikle dürüst, hakkıyla yapılan haberciliktir.

Son 20 yılı düşünün mesela!

Düzgün, dürüst kalıp haber yapmaktan daha zor bir iş var mı? Başkalarının dertlerine bana ne demeyen, milletin kaynaklarını korumaya çalışıp, başkalarının hakkını savunmak için kaç kişi kendini Ali Ekber Ertürk gibi öne atar, davaları, hapse tıkılmayı göze alır?

Halini görüp bildiğimiz için Türk basını geyiğine hiç girmiyorum; fakat benim için büyük kayıp! Bir araya gelip sohbet etmişliğimiz olmadı Ali Ekber Ertürk'le. Müthiş haberlerinden takip ettim ve bazen, ‘bu konuyu Ali Ekber ele alıp haber yapsa' diye geçirdim içimden. Yaptı da!

Haksızlıklara eyvallah demeyip ayrıştıran, kabak gibi ortaya çıkaran elektir gerçek gazetecilik. Gerçek gazeteciler feleğin eleğindeki gözler gibidir. 54 yaşında yitirdiğimiz Ali Ekber o eleğin gözlerinden biriydi, memleketin onun gibilere çok ihtiyacı varken, erkenden gitti…