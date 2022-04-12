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Alooo, orası Alo 175 mi?

– Evet efeeem, Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?

– Evladım, AKP'nin Ağrı'da sahur yemeğini düzenlediği kafeteryanın adresini soracaktım!

– Efendim biz nereden bilelim!

– Televizyonda izledim masalar çok zengin, menüde neler varmış acaba?

– Bilemeyiz efendim.

– 1500 kişi mi varmış sahurda, kesin sayı kaç acaba?

– Efeeem, lütfen hattı meşgul etmeyin.

– Evladım, o kadar kişi yemiş içmiş 20 mi 21 bin lira mı gelmiş fatura?

– Beyefendi, biz nereden bilelim bunları?

– Kızım, ne olur söylesen?

– Efendim burası Ticaret Bakanlığı Alo 175 Şikayet Hattı…

– Tamam kızım, doğru yer işte!

– Şikayetiniz nedir, söyleyin öyleyse!

– Kızım bak, ayıptır söylemesi evden çıkarken yengen bana bir liste verdi.

– Efendim, bizi boşuna meşgul ediyorsunuz.

– Yok kızım, boşuna olur mu? Listede bir pide, iki domates, 250 gram biber, iki gezmeyen, dolaşmayan tavuk yumurtası yazıyor. Sahurda menemen yapacağız da…

– Efendim bana ne sizin pidenizden, şikayetinizi alayım!

– Pideye evladım 6, iki domatese 8, bibere 12.5, tavuk gezip tozmadığı için en ucuzu 2.5 liradan iki yumurtaya da 5 lira, toplamda 31.5 lira ödedim!

– Tamam da amcacığım, ben ne yapabilirim ki şikayetiniz nedir?

– Kızım, ben 4 kalem şeye bu parayı ödedim.

– Lütfen efendim, burası öyle bir hat değil.

– Kızım, AKP'li Savcı Sayan'ın sahurunda ne ararsan var. 1500 kişi yemiş içmiş, 21 bin lira ödenmiş. Bölüyorsun, kişi başı 14 lira çıkıyor!

– Efendim, şikayetiniz yoksa kapatmak zorundayım.

– Kapatma kızım şikayetim var. Bizi çok fena kazıklıyorlar kızım buralarda! Aradaki fark fahiş kızım. Yaz kızım oraya… Domatesi, biberi, yumurtayı aldığım marketin adresini veriyorum… Pideyi de şeyden, bizim Berber Osman'ın dükkanının karşısındaki fırından aldım!

– Fakat efendim…

– Kızım, bari kıymetli Savcı Sayan'ın telefonunu veriver bana. O kafeteryaya sorsun, ucuz ürünleri nereden buluyorlar, gidip oradan alalım bundan sonra!

– Amcacım, kapatmak zorundayım.

– Alooo… Alo 175 kızım… Bi dakka kızım… Kapatma kızım…

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Alo 175'e böyle bir telefon geldi mi, operatörle yurttaş arasında benzer bir konuşma geçti mi bilmiyorum ama, bilinen iki şey var.

İlki rakamların doğruluğu! İkincisi de, böyle bir şikayet gelmiş olsa bile Alo 175'i kuran, ‘fahiş fiyatları şikayet edin gereğini yapalım' diyenler tarafından hiçbir şey yapılmadığı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir soruyu yanıtlamış geçenlerde oradan biliyorum…

Alo 175 tarafından 2020 yılında 443 bin, 2021'in ilk 8 ayında da 313 bin şikayete yanıt verilmiş… Yüzbinlerce şikayet üzerine 2018 yılında 110, 2019'da 76, 2020 yılında 189 ve 2021 yılının ilk 8 ayında 80 olmak üzere 4 yılda, 84 milyonluk koca Türkiye'de topu topu 455 firmaya idari yaptırım uygulanmış!

***

Yurttaşsan, şikayet etsen de etmesen de yediğin kazıkta sonuç değişmezken; AKP'li reisler ve yöneticiler iftarı, sahuru, yardım kolisi işlerini nasıl bu kadar ucuza getirebiliyor peki?

Valla onlar galiba iğneden ayçiçek yağına, domatesten kıymaya, televizyondan manda yoğurduna kadar piyasada nerede en ucuzu var bulup çıkaran, bu sayede memleketin enflasyonunda bile yüzde 50 indirim yaptıran TÜİK'in içinden bilgi alıyor!

Yoksa, misal AKP Ağrı belediye başkanı Sayan, içinde eğlencesi dahil kuş sütü eksik olmayan sahuru adam başı 14 liraya verecek kafeteryayı nasıl bulur? O kafeterya, ürünleri en ucuza satacak adresi nereden alır değil mi?

Muhalefet, sudan ucuzu bulan AKP'lileri eleştiriyormuş! Kızacağına sen de çalış, çabala… Nazar etme tefli sahura, istersen piyanolu davet ver iftara.