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Boş…

Lavaş, ızgarada cızırdayan şiş kebapların üzerine yatırılır. Onlar ısınıp hafifçe kızarırken az soğan, az yeşillik, çok az domates ve önceden kızartılmış patatesler hazırlanır. Lavaş, şiş kebapların üzerinden alınmadan eldeki hazır karışım ortasına serilir. Tuz, karabiber, pul biber serpilerek dürüm yapılarak servis edilir. Afiyet olsun!

E bunun içinde kebap yoook…

Olmaz tabi, AKP modası boş dürüm bu! Açık ayranla birlikte Nisan ayında 10 liraydı.

Boş dürümün mucidi kebapçı, “Kebaplısını kimse alamaz hale gelince boş dürümü yarattım. Hem ucuza karın doysun hem de millet eti yiyemiyor bari kokusundan, yağından faydalansın” dedi.

İki dilim arasına salça sürülen boş tostla başlamıştı furya…

Boş baklava satılıyor artık.

Boş mantı var, boş içli köfte var!

Aksaraylı börekçi İsa Ersal, “Müşteriler son zamanlarda sorunca, yok diyordum. Peyniri, kıymayı çıkarıp yoğun talebe uyarak boş börek yaptım” dedi.

Boşun ağlatanı, boş beslenme çantası!

Anadolu'nun güzel insanları hala yokluktan komiklik çıkarabiliyor… En sevdiğim ‘boş' ürün olabilir bu. Peynirlisi, kıymalısı, ısırganlısı, ıspanaklısı ve türlü çeşidi vardı. Boş gözleme yapıp satıyorlar artık! Adı utandırmıyor: Sade gözleme!

Boş poğaça değil ama Çanakkale'de ‘dünkü poğaça' satışı başladı. Bugünkü 4, dünkü 2 lira!

Neredeeen nereye diye diye geçen 20 yılın sonunda avucumuzu bir açtık, boş…

Boş sınav bile yapıldı memlekette! Hem de kaç defa… En son 1 milyon insan KPSS'ye girdi. Soruların sızdırıldığı ortaya çıktı. İptal edildi sınav. Onca masraf, emek boşa gitti.

Helikopterle gider gelirken görürsün, Türkiye boş tarla doldu! Boş tarla işini devlet bile kabul etti, boş bıraktığın tarlayı bana kirala diye bir şey buldu!

En fazla boşluk bizi idare edenler arasında! Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati bir televizyon programında ‘süper' bir hizmeti anlatıyordu, “Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Kimse üstünde durmadı lafın ama büyük boşluktu. İnsanlara hem ‘dargelirli' diyeceksin hem de dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz!

İnsanca yaşayabilecek ne varsa hepsinden mağdur edildikleri için dargelirli diyorsun onlara. Mağdur ettiklerinizin, mağdur edilmeyeceğini söylemek, bir nevi boş beslenme çantası değil mi?

AKP modasıydı hızla yayıldı. İçi boş ürünlerin yanında ‘hemen hemen boş' ürünler de çıktı. Bir zamanlar 10 litrelik, 5 litrelik olarak alınan ayçiçek yağı ilk kez yarım litrelik şişelere girdi. Yarım karpuz, çeyrek karpuz var pazarda.

Üç kuruşa satılan bisküvi paketlerinin gramajını düşürdüler. Büyüğünü alırken zorlanıyordu millet. Bakliyat paketleri, çikolatalar, paketli çerezler ufaldı, cebimize girecek yakında!

Evde iki kişiyiz şunun şurasında 100 gramcık kahve ver, denirdi bilmem ne hocazade kahvecisine. Devir değişti, 50 gram alınıyor artık.

Türk ekonomisine benzedi ekmek, devamlı küçülüyor. Ama küçülürken fiyatı hep artıyor. Tıpkı millet devamlı fakirleşirken büyüdüğü masalı anlatılan ekonomi gibi!

Neredeyse altının bile boşunu yaptı AKP! Çeyreğimizi alır takarız yeğenimize denirdi. Gram altın çıktı sonra. Darphane baktı çeyrek ve gram da zorluyor. Çözüm buldu: Çeyrek gram altın! Geline takarken dikkat, rüzgarda uçup gözden kayboluyor.

Unuttuklarım mutlaka vardır…

Duyunca insanın içinde derin bir boşluk bırakan son örnek, memleketim İzmir'den! Boş dünyamıza adeta tüy dikti…

Son zamanların en çarpıcı haberine imza atan Habertürk TV muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe imzalı.

Deprem hasarlı uygun fiyatlı kiralık evler… İnsanlığı boşveren konut!

Eyyy milleti boş gözlemeye, boş dürüme, boş baklavaya, boş içli köfteye, boş boş bakana, çocukları boş beslenme çantasına mahkum edenler; bari bu boşluğu doldurun! Ev yokluğu, maaş yetmezliği, sayenizde alıp başını giden kiraları fırsat bilenler yüzünden üflesen yıkılacak binalara taşınmalarını önleyin insanların.

Buna da dişinizi sıkın, sabredin, şükredin falan demeye kalkmayın sakın. Boşu boşuna hürmetlerimizi sunmayalım size…