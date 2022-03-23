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Bu konuda iddialıyım!

Anadolu'da yaşamış Asur kaynaklarında görülen, Hitit kaynaklarında görülmeyen bir halktır!

Günümüzde bile böyledir! Bazı araştırmacılar MÖ 12 ve 9'da Murat Nehri ile Fırat arasında doğulu kol yaşamış derken, bazıları MÖ 8 ve 7'de Kapadokya ile Kilikya arasında batılı kol olarak yerleşmişler der!

Kimi Frig, kimi Ermeni, kimi Anadolu bazıları da Gürcü dilini konuştuklarını iddia eder.

Bazı kaynaklar onların Demir Çağı'nda Anadolu'da yaşamış, Kafkasya'dan gelen bir halk olduğunu savunurken, bazı kaynaklar onların Ege'den göç ettiklerini söyler.

Ticaret yollarının kavşak noktasında bulunmaları yüzünden Ege ve ön Asya ülkeleri arasında bağlantıyı sağlayarak, tıpkı bugün olduğu gibi komşu devletlerle ilişkilerde kilit rol oynadıkları bilinir.

Araştırmacılar bu halkın ünlü kralının adının Mita olduğunu savunur. Bazı çevreler ise bu halkın ve kurdukları devletin Asur krallarının çivi yazılı kaynaklarına dayanarak Frigler yerine konulması gerektiğine, Frigler'in kralı Midas'ın yerine de Mita isminin kullanılmasının doğru olacağına inanır.

İşin özü; bu gizemli halk ve onların kurduğu devlet bir vardır, bir yoktur!

Konuyla ilgili yapılmış çalışmaları, çeşitli tezler öne sürenlerin yazdıklarını okuyunca, “bu halk Anadolu toprakları üzerinde kesinlikle yaşamış ve günümüze ulaşan derin izler bırakmıştır” dedim!

“Birader bilim insanları bir ömür kafa patlatıyor; sen üç beş sayfa okumakla MÖ bilmem kaçta yaşamış bir halk, onun kralı için kesin yargıda bulunuyorsun! Amma da sallıyorsun” diyebilirsiniz.

Sallamıyorum…

Değerlendirmelerim acayip bilimsel! Üç beş sayfa okumakla değil, memleketimizde iki üç günde yaşananlara bakarak vardım bu sonuca! AKP'li 15-20 yıla bakılsa kimbilir başka hangi kanıtlar bulunur! Bu kadar da iddialıyım yani.

Tezimi örneklerle izah edeyim…

Koronavirüs kapanmaları yüzünden esnaf zor durumdaydı, AKP hükümeti yardım edermiş gibi yaptı. 3 ay 1000'er liracık hibe verdi. Hibeyi alan esnaf idare ediyormuş gibi yaptı. AKP'nin verdiğinin hibeymiş gibi olduğu iki yıl sonra ortaya çıktı. Yasalara uyuluyormuş gibi yapılarak, hibeye 450 lira vergi istendi!

Enflasyonla mücadele ediyormuş gibi pozlar atılıyor, enflasyon timleri kuruluyor, zamcılara, stokçulara, üç kağıtçılara, fırsatçılara göz açtırılmayacakmış gibi yapılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Et ve Süt Kurumu açıkladı: Kırmızı ete yüzde 48 zam yaptım… Dana kıymanın kilosu 56 liraydı, 83 liraya çıktı!

Maliye bakanı Nebati, şahane mücadele ediliyormuş gibi şunu dedi: Hiç merak etmeyin enflasyonu aşıyoruz, aşacağız!

AKP'nin ikinci ismi Binali Yıldırım'ın çiftçiye umut veriyormuş gibi yaparak, “Durmak yok, ekebildiğiniz kadar ekin” demesinin üzerinden bir hafta geçti. Buna inanıyormuş gibi yapan çiftçi müjdeyi pompa başında aldı! Mazot 22 lira 22 kuruşa zamlandı!

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ucuzmuş gibi yapıldı, 200 liracık denildi!

Çanakkale Boğazı'nın ortasında ses kısıklığına neden olan rüzgar ve soğukta saatlerce tören için bekliyormuş gibi yapan AKP'liler arasında izdiham yaşandı! Görüntülere bakanlar, AKP'lilerin ‘açılış hediyesi' erzak dolu çuvalları kapıyormuş gibi yaptıklarını gördü.

11 milyon 370 bin kişi devlet yardımıyla ayakta kalıp yaşıyormuş gibi yaptı.

2 milyondan fazla ‘hane' elektrik yardımı aldı, faturasını tıkır tıkır ödüyormuş gibi yaptı.

Erdoğan'ın acı gerçeği görüyormuş gibi, “Evet, hayat pahalılığı vardır…” demesini memleketin dört bir yanından gelip saray salonunu dolduran AKP'liler alkışlıyormuş gibi yaptı!

TÜİK, mutluluk araştırmasının sonucunu açıkladı. Meğer millet gayet mutluymuş!

***

Gelelelim MÖ 12'de, Demir Çağı'nda uygarlık kuran, krallarının adı kimine göre Mita, kimine göre Midas olan, yaşadığımız Anadolu topraklarında sayısız izler bırakan gizemli millete…

İşte o milletin adı Muşkilermiş!

Bugün Anadolu'da devletin en tepesindekinden, onu alkışlayan en alttakine ve yıllardır yapıyormuş, yaşıyormuş gibi yapan bir milletin genlerinde Muşkiler'in izleri görünmüyor mu size de?