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Bu önemli görev SADAT’a verilsin

Kira, elektrik, su, doğal gaz, telefon, diğer zorunlu ödemeler tamam. Sıra aylık alış verişte. Kafamda alınacaklar listesi elimde sepet girdim bir markete, başladım raflara bakmaya.

O da ne!

Dört litre ayçiçek yağı 69 lira! Koca deterjan 25, yarım kiloluk çay 20, büyük boy yoğurt 20, günlük süt 10, 32'li tuvalet kağıdı 50, 3 kiloluk toz şeker 35, 2 kilo un 12, bütün piliç 15, tavuk kanadı 20, eski kaşar 55 lira! Aaa, osmancık pirinci 10, makarnaların pakedi 4.5 lira. Kiraz 20, karpuz sanki geçen yılın fiyatı kilosu 2.5-3 lira! Dana kıyma 45-50, mısırın tanesi 4, iri hıyarın kilosu 3.5 lira!

İki sepet doldu taşımakta zorlanıyorum. Kasaya attım kendimi. Kasiyerin gözü hep bu şubeye geldiğim için bir yerden ısırıyor beni, aldıklarıma bakıp hafif şaşırıyor!

Dıt. Dıt… Dıt dıt dıt ederek geçti hepsi kasadan, elimde kredi kartı bekliyorum. Güleç yüzlü kız, “Şu kadar efeeem” dedi. Nasıl yani, diyebilmişim!

Raftaki hesap kasaya uymadı…

Yüksek tondan sordum, 4 litrelik ayçiçek yağı ne kadar mesela? Kasiyer, 169 lira dedi!. Rafta 69 yazıyordu ama! Büyük boy toz deterjan ne kadar peki? Kız upuzun fişe bakıp, 75 lira dedi!

Aldıklarımı tek tek sordukça ben, kasıyer yanıtladı… Peynir? 92 lira… Ayşekadın? 45 lira… Kiraz? 50 lira! Pirinç? 26 lira! Tuvalet kağıdı? 119 lira! Kıyma? 110 lira! Un? 29 lira! Şeker? 73 lira! Hıyar, hıyar kaç para peki? 10 lira!

Marketin müdürü bir koruma ile soluk soluğa dibimde bitti. “Sorun ne acaba” dedi. Dolmuşum taşıyorum, “Sorun mu, rafta yazanla kasadaki fiyat arasında yüzde 87'lik fark var birader” dedim.

Müdür tane tane anlatınca ağzım açık kaldı…

Meğer bu market de diğerleri gibi Cumhurbaşkanı'nın kurulduğunu açıkladığı Enflasyonla Mücadele Timleri tarafından sürekli denetleniyormuş! Onlar da denetimden yırtmak için raflardaki etiketlere TÜİK enflasyonlu rakamları yazmışlar. Müşterilerin çoğu gerçek enflasyonu bildiği ve Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'ın hesapladığı rakamları takip ettikleri için aradaki farkı epeydir idare ediyorlarmış!

Müdürün, “Mağazamız adına özür dileriz” demesi tepemi iyice attırdı. Neyin özürü deyince tekrarladı: “Sizin gibi durumu fark etmeyip çok fazla ürün alma eğilimindeki müşterileri görevliler (raflarda TÜİK, kasada gerçek enflasyon var) şeklinde uyarıyordu. Sizi uyarmamışlar, onlar adına özür dilerim!”

***

Ne espri ne espri, hiç gülecek halimiz yoktu diyorsunuz.

Benim ki şakaysa, TÜİK'e göre yüzde 73.50, ENAG'a göre yüzde 160,76 çıkan, yurttaşın gerçeği ile devletin gerçeği arasındaki yüzde 87'lik fark ne peki?

Dediklerim şakaysa, TÜİK hesabıyla kaşıkla verilen zammın karşısında elektrikten doğal gaza, benzinden çaya devletin yaptığına, kiralara istenen zamlara ne denir?

Fakat az kaldı, kurtuluyoruz küçük ve büyük enflasyon canavarlarından! Görevden almaysa görevden alınacak, susturulacaksa bir kılıfına uydurulup yasa çıkarılacak!

Enflasyonla Mücadele Timleri marketlerden sonra TÜİK'e de el attı. İstenen rakamı çıkaramayan başkan gidiyor, yenisi geliyor. Enflasyonu uygun hesaplamayan müdürün biri şutlanıyor, yenisi atanıyor.

ENAG'a da çeki düzen verilecek. Bundan sonra yok öyle piyasadaki gerçeklere göre enflasyon rakamı açıklayıp paylaşmak! Kanuna, nizama uyulacak.

Örnek mi? “Ne yaparsanız yapın gerçekleri açıklamaya devam edeceğiz” diyen ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a, çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı mesela. Hem de hukuk fakültesinde üç hocalı sivil mahkeme kurularak!

Hoş, millet bu boş beleş korkutmaları çoktan geçti! Vicdanı olan herkes görüp, bizzat yaşıyor. Yani, TÜİK elamanları ve ENAG kurucuları ile uğraşmayı bırakın artık…

Şöyle yapın en iyisi… Enflasyonu açıklama işini özelleştirin! Saraydaki toplantılarda başköşeye oturtulan SADAT'a verin(!) Kanun hükmünde bir kararnamecik yeter… Anlatıldığına göre SADAT'çılar hem güvenilir sağlam abiler, hem de hukuka bağlılar; kapıya gelene zart diye 1 milyon liralık dava açıyorlar.

Millet enflasyon işinden anında vazgeçip, yüzde 160 ‘verilmiş sadakamız varmış' demezse TÜİK'e müdür olayım!