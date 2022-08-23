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BÜYÜK HARFLE YAZDIM BAŞLIĞI BELKİ GÖRÜNÜR!

Türkiye'nin en çok satan gazetesinin Londra temsilcisiydi. Gece gündüz araştırıyor, hazırladığı haberleri A4 kağıdına yazıp ‘kesin manşet' düşüncesiyle İstanbul'daki gazetesine fakslıyordu. Fakat tek sütuna bile manşet olmuyordu. Gazete patronunun çok yakınıydı üstelik! Yine de gönderdiği onlarca A4 dolusu bilgi kara bir deliğe fakslanıyordu sanki, haberleri görülmüyordu!

Sonunda tak etti, şöyle bir şey yaptı. Bilirsiniz A4'ün iki katı büyüklükte olan kağıtlara A3 denir. Papuç kadar büyüklükte başlıklar kullanarak, haberlerini böyle kağıtlara yazıp fakslamaya başladı.

Ve nihayet görüldü haberleri! Bizde adetti büyük olmalı, göze batmalıydı dikkat çekmek için…

Dikkat!

Eksikliği hastalık sayılıyor, sıkça görülüyor.

Belirtileri şöyle… Hayallere dalma, anlatılanları dinlememe, kendi dünyasına kapanma, organizasyon bozuklukları, bir işten diğerine koşup hiçbir işi tam olarak bitirememe!

***

Londra dolaylarından dikkat çekerek dikkat eksikliğine gelmemin nedeni var.

Mesela bu yılın sadece Ocak ayında 37 bin 830 kez meydana gelmiş! 148 insan can vermiş. 12 bin 181 insan yaralanmış!

Mesela geçen Temmuz ayında 41 bin 763 kez meydana gelmiş! 260 insan ölmüş, 30 bin 297 insan yaralanmış!

Bu rakamların konuşulduğunu, idarecilerin ‘her yönüyle araştırılsın' dediğini, bakanların ‘hesabını sorarız' dediğini, gazetelerin manşetlere taşıdığını, tv'lerde tartışıldığını duyup gördünüz mü?

Geçen haftaya kadar memleketin böyle bir derdi yoktu çünkü(!) Güllük gülistanlıktı trafik!

Cumartesi günü önce Gaziantep'ten kaza haberi geldi. 15 insan yaşamını yitirdi, 16 yaralı. Arkasından Mardin'den aldık acı haberi. TIR kaza yapan araçların ve kazaya bakanların arasına daldı. 20 insan öldü, 26 yaralı!

Cumhurbaşkanı talimat verdi, İçişleri bakanı ve yetkililerin alayı Mardin'e koştu. Gaziantep kazasındaki otobüs şoförünün, Mardin kazasındaki TIR sürücüsünün ‘gözaltına alınması' bile ‘flaş gelişme' diye manşetlerden verildi. Gözaltına alınmayıp tebrik edileceklerdi sanki!

Üzerimize afiyet az biraz hastayız… Dikkat eksikliğimiz var!

Bize inat, zamanında gerçekleri anlatanlar çıksa bile dinlemiyoruz! Bir işe başlayıp bırakıyoruz, başka birine geçiyoruz! Tepeden tırnağa bizde böyle yürüyor işler! Büyük olacak, daha büyük olacak ki gözümüze çarpsın!

Bir kara günde 35 canımızın kazalarda yitip gitmesi elbette facia, dünyanın neresinde olursa olsun önemli haber…

Ama kardeşim, bu yılın ilk yedi ayında meydana gelen 268 bin 814 trafik kazası görülüp, hiç mi tartışılmaz?

Yedi ayda savaş çıkmışcasına yollarda can veren bin 180 insanımız hiç mi konuşulmaz?

158 bin 222 insanın yedi ay gibi kısa bir zaman diliminde yaralanması, belki de yaşamları boyunca sakat kalacak olmaları hiç mi dertten sayılmaz?

Bugün aniden kamyonları, TIR'ları, otobüsleri konuşurken bu yılın yedi ayında kaza yapan araç sıralamasında kamyon ve otobüslerin ilk üçte bile olmadığına bir Allah'ın kulu neden dikkat kesilmez? 84 bin 586 kaza ile ilk sırada otomobiller gelirken, 31 bin 586 kaza ile motosikletlerin ikinci sırada olduğu nasıl olur da dikkatimizi çekmez? Sürücü hatasından meydana gelen 107 bin 524 kaza neden masaya yatırılıp, nerede yanlış yapıyoruzun yanıtı aranmaz?

Bu ürkütücü rakamlardan hiç mi ders alınmaz, üzerinde kalıcı önlem düşünülmez?

İlla KOCAMAN başlıklı haberler, topluca ölmemiz mi lazım? 30-35 olmayınca sayı dikkatini toplayamıyor mu pek sayın yurttaş, pek sayın yönetici?

Emniyet Trafik Başkanlığı'nın her ay hazırlayıp yayınladığı Trafik İstatistik Bülteni'ne uzaylılar mı bakıp önlem almalı?

Yazıyorum şuraya… Üç güne kadar unutacağız bu faciaları, uzmanların anlattığı önlemleri, taaa çocukluk çağlarında verilmesi gereken eğitim eksikliğini…

Her işi bıraktığımız gibi bunu da yarım bırakıp başka bir konuya atlayacağız!